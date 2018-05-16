В Беларусь Рокко Фиаммелла перебрался пять лет назад. И за это время успел выучить язык, завести семью, потренировать детей в минском "Динамо" и "Патрике". А сейчас итальянский специалист развивает подрастающее поколение в "Луче" — и в частной столичной школе "Спартак".





Вы рассказывали, что родились на юге Италии. Где именно?

В Пиццо Калабро. Это маленький город в области Калабрия, в ста километрах от Сицилийского канала. Жил там все время до отъезда в Беларусь. Население — около десяти тысяч человек. Рядом море. Много людей там и работают — ловят тунца, сардину. Потом из рыбы изготавливают консервы. Я рыбачил только для себя. У меня в голове был футбол. Еще город знаменит особенным мороженым. Все итальянцы знают, что это место, где делают деликатес. К нам приезжает много туристов. Регион чем-то напоминает Крым. Горы, море… Кстати, в начале XIX века в нашем городе умер Йоахим Мурат, муж Каролины Бонапарт, зять Наполеона.





Будучи игроком, вы выступали в серии "D". Могли подняться выше?

В 17 лет мог перейти в клуб серии "С". Но, как это обычно бывает, руководители не договорились. Потом получил серьезную травму, потерял пару важных лет. Еще позже пошел в армию и утратил шанс заиграть на высоком уровне. В 25 лет прошел первый тренерский курс, стал заниматься с детьми. Позже был второй, а там и третий — в Коверчано. За все время успел потренировать всех: и детей, и дубль, и взрослых… Уровень — до серии "D".





У нас большая-большая конкуренция. Многие из тех, кто играл в серии "А", даже побеждал в Лиге чемпионов, сейчас не могут найти клуб. К примеру, Алессио Таккинарди, выступавший в "Ювентусе", работает не выше серии "D". Вообще в нашем регионе трудно достичь высокого уровня. На юге Италии есть сложности с инфраструктурой, финансами...





В Италии работал в том числе в академиях. Не содержал их, а просто набирал команды вместе с руководителем. Раньше академии создавали только при клубах. А тогда началась мода на школы футбола, не связанные с профессиональными командами. Такие, как есть сейчас в Беларуси: "Спартак", где я также работаю, ФШМ… Подобная тенденция наблюдалась в Италии еще 25 лет назад.





У вас есть приятели среди известных итальянских игроков, тренеров?

Вы, наверное, в курсе, что в прошлом году в Минске проходил кэмп "Милана". Приезжали Себастьяно Росси, Сержио Домини, Массимо Агостини… Я хорошо их знаю, тоже участвовал в проекте. Скоро, кстати, начнется новый кэмп. Еще знаком с директором "Сассуо ", который раньше работал в "Парме", с директором юношеских команд "Интера" — я был в миланском клубе на стажировке. Пересекался с руководителем "Пармы" и с Роберто Донадони. Познакомиться — не проблема.





Рокко Фиамелла





В Беларусь вы приехали развивать бизнес?

В первую очередь хотел получить футбольный опыт. Параллельно занялся бизнесом. Сюда меня пригласили белорусы, с которыми познакомился в Италии. На родине уже наступила рутина. Думал так: понравится — хорошо, нет — поеду домой. Беларусь — страна с футбольными традициями. Когда приехал, было трудновато, не знал языка. Но потихоньку выучил и обжился. Правда, с бизнесом у меня не получилось. Попробовал, однако увидел, что это трудно, что нужно время. Понял, что невозможно делать две работы параллельно.





С чем был связан бизнес?

Продавал бижутерию, куртки… У меня был подобный опыт в Италии. Своей фирмы не имел, работал как агент.





Как познакомились с женой?

Ха, как обычно мужчины знакомятся… Через друзей. Вскоре появился первый ребенок, недавно родился второй… Старший сын говорит и по-русски, и по-итальянски. Мыслей вернуться в Италию нет. Мне здесь хорошо. Живу спокойно. В Минске мне нравится. Чувствую позитив. А на море, ко мне на родину можем поехать, когда захотим.





В минском "Динамо" вы тренировали Кирилла Капленко, который сейчас выступает в "Зените". Понимали, что растет игрок высокого уровня?

Уже тогда видел в нем потенциал. Но когда мальчику 14 лет, особо не думаешь о будущем. Игра в этом возрасте — релакс. Я и другой тренер постоянно говорили Кириллу: работай серьезно, у тебя есть шанс. Его удачей стал приход в "Зенит" Манчини. Он любит молодых футболистов. Роберто сам заиграл в серии "А", когда ему еще не было 18. Тех же Балотелли и Сантона он поднял из дубля "Интера" в юном возрасте. Но в следующем году у "Зенита", наверное, будет другой тренер. Я слышал про Дика Адвокаата.





Но и кроме Капленко, в той динамовской команде были хорошие игроки: Паша Садовский, Кирилл Ермакович, Ника Басария, Ваня Кириченко… Когда парням исполняется 14, важна уже не только техника, но и трудолюбие, психология, дисциплина, правильное питание… Есть статистика, что только 0,5 процента ребят, занимающихся в группах, вырастают в футболистов. Что советовал Капленко? Не передерживать мяч. Как и все мальчики, он любил возиться с ним. Но нельзя говорить, что мы подготовили Капленко. Работали с ним лишь год. Очень важно, что он несколько лет провел в академии "Краснодара".





В "Динамо" у нас были нормальные результаты, мы выиграли чемпионат республики, пару турниров. Жаль только, получили мало времени. Поработал сезон. А потом спортивный директор клуба Юрий Шуканов решил прекратить сотрудничество. После чего я пошел в частную школу "Патрик".









В 2016-м вы уезжали в литовский "Тракай" на должность помощника главного тренера и коуча дубля. Почему там не задержались?

Возникла странная ситуация. Сразу же не сложились отношения с главным тренером Урбонасом. Даже сейчас не понимаю, почему. Тренер работал с группой из сразу 35 игроков. Каждый человек видит футбол по-своему. В итоге решили расстаться. С президентом "Тракая", кстати, познакомился через Сергея Гуренко. В клубе в то время играли много белорусов, в том числе его сын Артем.





Теперь вы тренируете дубль "Луча".

Да, с известной всем задачей — готовить футболистов для основы. Сотрудничать с ней, с тренером, подтягивать кондиции запасных игроков главной команды. Проводим много работы в плане техники, тактики… Люблю учить футболистов разным системам.





Чем итальянские академии отличаются от белорусских?

Не буду говорить о "Патрике", ФШМ — скажу в общем. Показатель один: как ты готовишь мальчиков. Почему мы не растим в Беларуси хороших футболистов? Наверное, есть разница в подготовке, в программах, в психологии. Живу здесь уже пять лет. Белорусские ребята могут выйти на хороший уровень. В любой школе, в любом клубе вижу много неплохих парней. Но маленьких, до 12-13 лет. Они играют на уровне итальянских парней. До этого возраста ребята действуют на поле, как умеют. Проблемы начинаются потом. Наверное, нам, тренерам, нужно проводить другую работу, ставить другие задачи, использовать другие программы.





Что конкретно надо сделать, чтобы белорусский футбол хотя бы приблизился к итальянскому?

Всем тренерам, и мне тоже, нужно трудиться. С детьми 12-14 лет необходимо правильно работать над техникой, координацией, скоростью, психологией. Не надо кричать на ребят в случае ошибок. Они должны чувствовать себя уверенно на поле. Нужно развивать в игроках фантазию. Потому что в белорусском футболе ее нет. Индивидуальностей мало. Есть схема — и ты делаешь так и так. Игроки начинают бояться, происходит блокирование в голове. Если получится это изменить, футбол в Беларуси точно пойдет вверх. Потому что люди в стране крепкие, хорошо развиты физически. Просто нужно их правильно готовить, убрать погоню за результатом, тренировать менталитет.

Может, все дело в экономическом отставании Беларуси от Италии?

Проблема не в этом. Чтобы проводить необходимую работу, о которой я сказал, нужны маленькая площадка, мяч, четыре фишки, манишки… Полей в Беларуси для детей хватает. Если бы вы видели, где мы тренировали ребят на юге Италии… По сравнению с моим регионом условия здесь золотые. Но там росли футболисты. Они часто появляются, где есть трудности.





Кто из белорусских футболистов мог бы стабильно играть в серии "А"?

Пока таких не вижу.





Ваша фамилия в переводе с итальянского означает "пламя", "огонь"?

Маленький огонь. "Фиамма" — большой. Характер? Ха, он у меня соответствует фамилии.

Что вам нравится и что не нравится в Минске?

Нравится все, вот честно. Здесь удобно жить, хороший сервис. Минск — европейский город. Есть торговые центры, аквапарк, цирк, театр... Нормально ходит транспорт.





Неужели минусов нет вообще?

Ха, зарплата. Шучу: получаю нормальные деньги, которых хватает на жизнь. Я считаю вот как. Да, в Италии ты можешь зарабатывать больше. Но ты ведь и тратишь больше. Если живешь в Милане, аренда квартиры обходится как минимум в 500-600 евро. Коммунальные — еще 200. Уже 800. Больше 70 процентов зарплаты нет. Продукты, бензин дорогие. Если сравнить, ситуации примерно одинаковые. Чтобы жить спокойно, там нужны две серьезные зарплаты. 1300-1400 евро у мужа и столько же — у жены. Здесь то же самое. 2000 рублей на двоих хватает. Если у тебя любимая работа, жена, друзья, можно жить.









На сколько процентов вы уже белорус?

Когда один, чувствовать себя гражданином другой страны трудно. А когда у тебя есть любимая женщина, а также двое детей, которые родились здесь и которых каждое утро ведешь в садик, ты ощущаешь себя им. На пятьдесят процентов уже точно белорус.







