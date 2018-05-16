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Алексей Шевченко: «Павлович запретил включать музыку в раздевалке. «У нас траур», – объяснил он»

Российский журналист Алексей Шевченко поделился информацией о подготовке сборной Беларуси к заключительному матчу на чемпионате мира.

«После вылета никаких драк не было, никто разборок не устраивал, но были и курьезные моменты. Так, капитан команды Александр Павлович запретил включать музыку в раздевалке. «У нас траур», — объяснил он.

А еще наши соперники удивляют все остальные команды тем, что посещают зал штанги. Тренер так решил. И ладно бы белорусские хоккеисты заходили туда на разминку. Нет, они поднимают тяжелые веса, их заставляют прыгать. Так что с победой команду Словакии в заключительной игре. У них нет соперника, – написал Шевченко.

Спорт-экспресс
11:09 16/05/2018






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