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Кто купил Марадону для Беларуси? «Они — не медийные люди и не раскрывают себя»

Пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова рассказала, что новые владельцы клуба не хотят раскрывать себя.

— Спортивный журналист Мутаз Шехад сообщил что Диего Марадона также станет одним из владельцев клуба. Ему будет принадлежать 20% брестского «Динамо». Насколько верна эта информация?

— Позвоните этому журналисту и спросите, откуда у него эта информация, нам тоже было бы интересно узнать. Как я уже сказала, мы не разглашаем условия контракта.

— Как мы недавно узнали, у брестского «Динамо» поменялся владелец…

— Они — не медийные люди и не раскрывают себя. Да, уже год, как у нас новые владельцы. У нас об этом никто не спрашивал, а сами мы не видели информационного повода, чтобы объявлять об этом. Когда же появился повод упомянуть об этом, мы это сделали, – сказала Хижинкова.

Кстати, как сообщает издание C5N, Марадона также станет одним из владельцев клуба. Ему будет принадлежать 20 процентов акций брестского «Динамо».

Tribuna
11:01 16/05/2018






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