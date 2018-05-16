— Спортивный журналист Мутаз Шехад сообщил что Диего Марадона также станет одним из владельцев клуба. Ему будет принадлежать 20% брестского «Динамо». Насколько верна эта информация?





— Позвоните этому журналисту и спросите, откуда у него эта информация, нам тоже было бы интересно узнать. Как я уже сказала, мы не разглашаем условия контракта.





— Как мы недавно узнали, у брестского «Динамо» поменялся владелец…





— Они — не медийные люди и не раскрывают себя. Да, уже год, как у нас новые владельцы. У нас об этом никто не спрашивал, а сами мы не видели информационного повода, чтобы объявлять об этом. Когда же появился повод упомянуть об этом, мы это сделали, – сказала Хижинкова.





Кстати, как сообщает издание C5N, Марадона также станет одним из владельцев клуба. Ему будет принадлежать 20 процентов акций брестского «Динамо».