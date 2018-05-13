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Случчанин стал чемпионом мира по тайскому боксу

25-летний Алексей Крепец завоевал чемпионский пояс по тайскому боксу на международном турнире GMMA, который прошёл на острове Родос (Греция) в начале мая, пишет kurjer.info.

Случчанин стал чемпионом мира по тайскому боксу


Минский клуб смешанных единоборств ММА «Феникс», от которого выступал случчанин, занял три первых места на этих соревнованиях.



«Мы вообще не планировали выступать с тайским боксом, потому что травмировалось много людей. Но нам предложили — и мы согласились. Итого — четыре чемпионских пояса. Все довольны», — сказал спортсмен.

В турнире в Греции участвовали бойцы России, Украины, Беларуси, Молдовы, Португалии.



Алексей, выпускник СШ № 2, семь лет занимается смешанными единоборствами ММА в клубе «Феникс». В 2017 году он открыл в слуцкой школе № 11 его филиал. Там вместе с Антоном Бартошиком, чемпионом Беларуси по ММА-2016, он тренирует около сотни случчан — от 6 до 45 лет. Алексей имеет следующие титулы: серебряный призёр Беларуси по ММА, мастер спорта по Грэпплингу, бронзовый призёр Международного турнира по рукопашному бою -2017 и другие.

10:10 16/05/2018






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