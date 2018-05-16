Безногий 69-летний альпинист покорил Эверест

"Восхождение на гору Эверест - это моя мечта. Я должен это совершить, это личный вызов, вызов судьбы", - признался Ся Бою еще в апреле.

В понедельник, 14 мая, организатор похода Ся Бою в горы рассказал, что мечта невероятного альпиниста осуществилась: с пятого раза он все же достиг 8,848-метровой (29029 футов) вершины горы.









"Сегодня утром он достиг вершины вместе с семью другими членами своей команды", - цитирует Daily Mail Дава Фути Шерпа, организатора похода на Эверест для мистера Ся Бою.

Ся Бою добрался до вершины Эвереста в 8.26 утра. Он стоял там со стороны Непала 14 мая, спустя 6 дней после начала экспедиции.

"Я успешно покорил Эверест и реализовал свою мечту. Большое вам спасибо за поддержку", - поделился альпинист в одном из пунктов связи на маршруте.







Покорением Эвереста китайский альпинист загорелся в 26 лет. Более 40 лет назад, в 1975 году, у Ся Бою случилось обморожение ног, когда он отдал спальный мешок прихворавшему товарищу по экспедиции в момент бури на серьезной высоте. Покорением Эвереста китайский альпинист загорелся в 26 лет. Более 40 лет назад, в 1975 году, у Ся Бою случилось обморожение ног, когда он отдал спальный мешок прихворавшему товарищу по экспедиции в момент бури на серьезной высоте.





В 1996 году ему вынесли диагноз: лимфома - форма рака крови. После того, как он излечился от рака, попытки взобраться на гору предпринимались им трижды: в 2014, 2015 и 2016 годах.

В 2014 году сезон восхождения не случился из-за лавины. В 2015 году также на восхождение был введен запрет из-за землетрясения магнитудой 8 баллов, что спровоцировало множество лавин. Четвертая попытка в 2016 году практически осуществила мечту мистера Ся, но всего в 90 метрах от вершины метель развернула команду назад.





Еще одним препятствием был запрет непальских властей. Они запретили восходить выше 6,5 тысячи метров незрячим людям и людям с ампутацией нижних конечностей. В этом году запрет сняли, так как он был признан дискриминационным, и Ся Бою продолжил борьбу за мечту.





И вот в возрасте 69 лет он стал вторым в мире альпинистом без ног, кому покорился Эверест. Первым был новозеландец Марк Инглис, который влез на вершину горы со стороны Тибета.





А 14 мая со стороны Непала на вершине Эвереста еще один рекорд установил австриец Стив Плейн, который быстрее всех взобрался на высочайшие горные пики "Семь Вершин". Он сделал это за 117 дней.









Ся Бою теперь местная знаменитость. Его приглашают для участия в шоу, где он рассказывает и показывает, каким был его путь к мечте.