



"Я все еще ощущаю страсть к игре. Я хочу участвовать в турнирах, потому что в этом я хороша. Занимаюсь этим уже более 20 лет. У меня еще есть потенциал и цели, которых хочется достичь. Теннис все еще очень важен в моей жизни. Однако сейчас мое расписание во многом строится вокруг сына — сон, тренировки. Я хочу проводить с ним как можно больше времени. Мне нравится брать его на корт, он обожает там находиться и бегать за мячами. Ему нравится спортивная атмосфера", — приводит слова Азаренко "Чемпионат" со ссылкой на Tennis Channel.



