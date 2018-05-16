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Виктория Азаренко: у меня еще есть потенциал и цели, которых хочется достичь

Белоруска Виктория Азаренко рассказала про свою мотивацию.


"Я все еще ощущаю страсть к игре. Я хочу участвовать в турнирах, потому что в этом я хороша. Занимаюсь этим уже более 20 лет. У меня еще есть потенциал и цели, которых хочется достичь. Теннис все еще очень важен в моей жизни. Однако сейчас мое расписание во многом строится вокруг сына — сон, тренировки. Я хочу проводить с ним как можно больше времени. Мне нравится брать его на корт, он обожает там находиться и бегать за мячами. Ему нравится спортивная атмосфера", — приводит слова Азаренко "Чемпионат" со ссылкой на Tennis Channel.


08:44 16/05/2018






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