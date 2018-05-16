Российские журналисты интересуются у белорусских хоккеистов, впустят ли команду в страну
Нападающий сборной Беларуси и минского "Динамо" Егор Шарангович поделился мнением о поражении от команды Словакии (4:7) плюс подвел итоги выступления белорусской дружины на мировом форуме.
- Похоже, это единственный матч, в котором у Беларуси хоть что-то получалось.
- Четыре гола забили. Как за весь чемпионат. Большинство два раза реализовали. И в равных составах два хороших гола забили. Вот этого нам на протяжении всего чемпионата не хватало. Хотелось выиграть хоть последний матч. И вели же в счете. С пятака пропускаем очень много. Это наша самая большая проблема.
- У вас появилось объяснение тому, что произошло в матче с Австрией?
- Такие же ошибки были. С Австрией мы в меньшинстве плохо сыграли. Да и в большинстве. И в нападении. Как обычно ничего в атаке не получалось. 0 голов. Из-за этого и проиграли.
- Рассказывают, что перед матчем с Австрией тренеры заставляли игроков прыгать со штангой.
- Не знаю.
- Вы прыгали?
- Ничего не знаю.
- С какими чувствами покидаете чемпионат мира?
- Чувства не очень хорошие. Потому что мы покинули элитный дивизион. Нету позитива вообще. Но надеемся скоро вернуться.
- Может ли это стать встряской для белорусского хоккея?
- Конечно. Это очень сильно повлияет. Хорошо было, когда мы в элитном дивизионе играли. Это очень хороший уровень. И огромный опыт для игроков. Играешь за страну с топ-командами, проверяешь свои силы. Не очень хорошо, что мы вылетели.
- В страну-то пустят?
- Конечно.
- Вас могут задрафтовать. Вы остаетесь в Минске или уедете?
- Буду ждать драфта. Буду готовиться. Но пока не знаю ничего насчет своего будущего.
- Если задрафтуют, вы готовы ехать в Северную Америку? Или рано еще?
- Я бы хотел попробовать свои силы там, — как передает sport-express.ru, сказал нападающий.
07:53 16/05/2018
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