- Похоже, это единственный матч, в котором у Беларуси хоть что-то получалось.





- Четыре гола забили. Как за весь чемпионат. Большинство два раза реализовали. И в равных составах два хороших гола забили. Вот этого нам на протяжении всего чемпионата не хватало. Хотелось выиграть хоть последний матч. И вели же в счете. С пятака пропускаем очень много. Это наша самая большая проблема.





- У вас появилось объяснение тому, что произошло в матче с Австрией?





- Такие же ошибки были. С Австрией мы в меньшинстве плохо сыграли. Да и в большинстве. И в нападении. Как обычно ничего в атаке не получалось. 0 голов. Из-за этого и проиграли.





- Рассказывают, что перед матчем с Австрией тренеры заставляли игроков прыгать со штангой.





- Не знаю.





- Вы прыгали?





- Ничего не знаю.





- С какими чувствами покидаете чемпионат мира?





- Чувства не очень хорошие. Потому что мы покинули элитный дивизион. Нету позитива вообще. Но надеемся скоро вернуться.





- Может ли это стать встряской для белорусского хоккея?





- Конечно. Это очень сильно повлияет. Хорошо было, когда мы в элитном дивизионе играли. Это очень хороший уровень. И огромный опыт для игроков. Играешь за страну с топ-командами, проверяешь свои силы. Не очень хорошо, что мы вылетели.









- В страну-то пустят?





- Конечно.





- Вас могут задрафтовать. Вы остаетесь в Минске или уедете?





- Буду ждать драфта. Буду готовиться. Но пока не знаю ничего насчет своего будущего.





- Если задрафтуют, вы готовы ехать в Северную Америку? Или рано еще?



