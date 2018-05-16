Вулкан Карымский на Камчатке два раза за день выбросил пепел

14 мая рано утром вулкан выбросил пепел на высоту 3 километра. Днем высота пеплового выброса составила 3,5 километра. Пепловый шлейф распространился в юго-западном направлении от вулкана на расстояние до 30 км. На его пути населенных пунктов нет.





Объявлен "оранжевый" код авиационной опасности. Карымский - один из активных вулканов Камчатки. Он извергается с 1996 года с непродолжительными периодами затишья.