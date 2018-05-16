Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте клуба. Футболист подписал контракт сроком на три года.





«Диего Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию «Динамо-Брест», - говорится в сообщении.





К своим полномочиям Марадона приступит после окончания ЧМ по футболу в России.





Чуть позже станет известна дата проведения пресс-конференции с участием легендарного футболиста и представителей клуба. Она пройдет в Emirates Palace в Абу-Даби.





На своей странице в Instagram Диего Марадона поблагодарил за оказанное доверие: «Спасибо за доверие. Еще одно достижение», – написал он.





Кстати, еще вчера в официальном Твиттере Динамо-Брест появилась запись, что клуб ищет испаноязычных водителя и уборщицу, и вот тогда стало понятно, что новость о возможной работе Марадоны в Беларуси не шутка.









Известный российский комментатор и журналист Алексей Андронов прокомментировал назначение Диего Марадоны на пост председателя правления брестского "Динамо". Контракт с аргентинской легендой заключен на три года.





"Марадона на три года белорус! Будет тренировать Артема Милевского. Но я бы озадачил его и хоккейной сборной. Даже боюсь думать, сколько ему насыпали..." — написал Андронов в своем телеграм-канале.



