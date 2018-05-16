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«Боюсь думать, сколько ему насыпали»: Диего Марадона стал председателем правления ФК «Динамо-Брест»

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона вступил в должность председателя правления брестского «Динамо».

«Боюсь думать, сколько ему насыпали»: Диего Марадона стал председателем правления ФК «Динамо-Брест»
Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте клуба. Футболист подписал контракт сроком на три года.

«Диего Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию «Динамо-Брест», - говорится в сообщении.

К своим полномочиям Марадона приступит после окончания ЧМ по футболу в России.

Чуть позже станет известна дата проведения пресс-конференции с участием легендарного футболиста и представителей клуба. Она пройдет в Emirates Palace в Абу-Даби.

На своей странице в Instagram Диего Марадона поблагодарил за оказанное доверие: «Спасибо за доверие. Еще одно достижение», – написал он.

Кстати, еще вчера в официальном Твиттере Динамо-Брест появилась запись, что клуб ищет испаноязычных водителя и уборщицу, и вот тогда стало понятно, что новость о возможной работе Марадоны в Беларуси не шутка.


Известный российский комментатор и журналист Алексей Андронов прокомментировал назначение Диего Марадоны на пост председателя правления брестского "Динамо". Контракт с аргентинской легендой заключен на три года. 

"Марадона на три года белорус! Будет тренировать Артема Милевского. Но я бы озадачил его и хоккейной сборной. Даже боюсь думать, сколько ему насыпали..." — написал Андронов в своем телеграм-канале.


"Белорусский партизан"
07:00 16/05/2018






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