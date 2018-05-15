Не слушайте дураков. МИД РФ зазывает на Чемпионат мира

Министерство иностранных дел России призвало украинских болельщиков “не слушать разных дураков”, и приезжать на Чемпионат мира по футболу-2018 в РФ. Об этом сообщает во вторник, 15 мая, пресс-служба российского МИД в Twitter.





“Мы будем очень рады видеть на ЧМ-2018 всех болельщиков, включая наших соседей-украинцев. Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола! Да не слушайте разных дураков”, – призвали в дипломатическом ведомстве.





При этом к твиту МИД РФ “подвязаны” твиты министра иностранных дел Украины Павла Климкина с призывами к украинцам бойкотировать ЧМ-2018 в России.





Примечательно, что этот твит появился сразу после призыва Климкина к болельщикам из Украины отказаться от поездки в Россию на матчи Чемпионата мира по футболу.