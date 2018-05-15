Казалось бы, команда максимально дискредитировала себя еще до игры со словаками. Но во вторник она заполнила бочку дёгтя до краёв «с горочкой». Наши хоккеисты за 9 минут до конца матча вели в счете 4:3, но за оставшееся время ухитрились пропустить четыре шайбы…





Беларусь – Словакия – 4:7 (0:2, 2:0, 2:5)





Шайбы:





0:1 — Бакош (Надь, Секера, 0.18)





0:2 — Юрчо (Бакош, Надь, 10.07, в большинстве)





1:2 — Китаров (Дрозд, Фальковский, 32.24, в меньшинстве)





2:2 — Лингле (Левша, Платт, 35.00, в большинстве)





2:3 — Бакош (Надь, 47.53)





3:3 — Ковыршин (Сушко, Павлович, 48.37)





4:3 — Воробей (Шарангович, Платт, 50.18, в большинстве)





4:4 — Юрчо (Бакош, Надь, 51.17)





4:5 — Говорка (Криштоф, 54.57)





4:6 — Дялога (55.48, буллит)





4:7 — Криштоф (Юрчо, Надь, 59.42, в большинстве)





Зато Сергей Дрозд наконец-то прервал свою антирекордную серию и записал на свой счет «ассист».