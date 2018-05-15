Хлопнуть дверью не получилось: Сборная Беларуси проиграла все матчи на чемпионате мира по хоккею
Выступление на чемпионате мира Беларусь завершила поражением от Словакии
Казалось бы, команда максимально дискредитировала себя еще до игры со словаками. Но во вторник она заполнила бочку дёгтя до краёв «с горочкой». Наши хоккеисты за 9 минут до конца матча вели в счете 4:3, но за оставшееся время ухитрились пропустить четыре шайбы…
Беларусь – Словакия – 4:7 (0:2, 2:0, 2:5)
Шайбы:
0:1 — Бакош (Надь, Секера, 0.18)
0:2 — Юрчо (Бакош, Надь, 10.07, в большинстве)
1:2 — Китаров (Дрозд, Фальковский, 32.24, в меньшинстве)
2:2 — Лингле (Левша, Платт, 35.00, в большинстве)
2:3 — Бакош (Надь, 47.53)
3:3 — Ковыршин (Сушко, Павлович, 48.37)
4:3 — Воробей (Шарангович, Платт, 50.18, в большинстве)
4:4 — Юрчо (Бакош, Надь, 51.17)
4:5 — Говорка (Криштоф, 54.57)
4:6 — Дялога (55.48, буллит)
4:7 — Криштоф (Юрчо, Надь, 59.42, в большинстве)
Зато Сергей Дрозд наконец-то прервал свою антирекордную серию и записал на свой счет «ассист».
Турнирная таблица группы А перед последним матчем (Швеция – Россия) выглядит так:
1. Швеция – 17 (после 6 матчей)
2. Россия – 16 (6)
3. Чехия – 15 (7)
4. Швейцария – 12 (7)
5. Словакия – 11 (7)
6. Франция – 6 (7)
7. Австрия – 4 (7)
8. Беларусь – 0 (7)
На самом деле, чемпионат мира для сборной Беларуси не закончен. Впереди – крутые разборки на высшем уровне.
19:45 15/05/2018
Загрузка...