Леонид Фатиков: Нам нужно опуститься на грешную землю…

Напомним, что впервые за 15 лет сборная Беларуси вылетела из элитнога дивизиона, проиграв в решающей игре команде Австрии. Хотя сегодня белорусские хоккеисты еще сыграют на первенстве последний матч с командой Словакии. Возможно, на прощанье громко хлопнут дверью?





— У сборной на этом чемпионате не получилось вообще ничего! — считает Леонид Фатиков. — Первенство полностью провалено по объективным и субъективным причинам. Матч со Словаками может подсластить горькую пилюлю, но не более того.





— Вопрос дня: кто виноват?





— Разбор ситуации сделает тренерский штаб, но и так было видно, насколько белорусская команда уступала в классе остальным сборным мирового уровня. Мы очень сильно отстаем. Да, всем нам не хотелось вылетать из элиты, но, наверное, в жизни наступает момент, когда нужно опуститься на грешную землю и перезагрузиться. Надо реально оценить, в каком мире мы находимся.





Хотя конкретно никого обвинять не хочу, здесь надо знать внутреннюю “кухню”. Но внешне выглядело так, что мы проигрывали всем и в скорости, и в характере. Проиграли всем соперникам по всем компонентам.





— Лично для вас не стал неожиданным вылет нашей команды?





— Не стал, потому что я накануне чемпионата видел, как играет команда в товарищеских играх. Была надежда, что в ответственный момент ребята соберутся, но имеем то, что имеем.





— В хоккей в последнее время вроде бы инвестированы огромные деньги, настроили ледовых дворцов, и вот итог — сборная вылетает из элиты. Что происходит?





— Ситуация действительно парадоксальная. Вроде бы все есть для развития хоккея, а вроде бы и ничего нет. Хотя логическая цепочка должна прослеживаться: если мы что-то строим, то от этого должна быть отдача.





Но у нас нет подпитки сборной снизу. Смена поколений произошла очень болезненно. Те лидеры, которые должны были появиться, не «проклюнулись», а динамовцы, которые в клубе «таскали рояль», в сборной тоже на лидерство не смогли претендовать. Поэтому тяжело было ожидать от такого состава результат.





— Некоторые заокеанские хоккеисты получили белорусские паспорта и право играть за нашу сборную. Как вам такой путь развития отечественного хоккея?





— Здесь надо отметить, что белорусское гражданство получали не самые сильные в своей стране хоккеисты. И давайте будем честными — этот вопрос, наверное, больше находится в области денег. Человек может быть профессионалом в своем деле, но “ломать” себя за сборную другой страны, скорее всего, не станет.





— Может быть, тогда лучше своих растить?





— Растить своих — это всегда и лучше, и дешевле. Другое дело, что сегодня, к сожалению, многие ребята, которые приходят из спортивных школ, не готовы даже к уровню чемпионата Беларуси. Поэтому работу надо усилить на всех этапах: в детских школах, в юниорских и взрослых командах. Может быть, тогда что-то изменится. Самородки могут появляться при любой системе, но надо, чтобы у главного тренера сборной всегда был выбор в районе 40-50 хоккеистов. А у нас не из кого выбирать.





— С вратарями — та же ситуация…





— На ворота в сборной действительно некого было поставить. Те ребята, которые играли на чемпионате, безусловно, старались, но выше головы они прыгнуть не могли, потому что никогда не играли на таком уровне. Возможно, через нынешнюю негативную практику они в будущем сделают шаг вперед, но проблема в том, что за ними ведь тоже никого нет. Хотя, как говорят, вратарь — это полкоманды. Одним словом, проблем в нашем хоккее предостаточно. И их надо решать, если хотим вернуться в элитный дивизион.







