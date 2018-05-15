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Олимпийская чемпионка из Беларуси начала косить по совету президента

Биатлонистка последовала совету президента Александра Лукашенко и начала подготовку к новому сезону с сельхозработ.


Олимпийская чемпионка Пхенчхана белорусская биатлонистка Динара Алимбекова начала предсезонную подготовку по системе президента Александра Лукашенко.
На встрече с биатлонистами, которая состоялась в конце марта, Лукашенко заявил, что лично займется подготовкой 22-летней спортсменки. "Я тебе топор подготовлю, косу, чтобы плечевой пояс нагрузить, и самые тяжелые лыжероллеры. У меня есть горы крутые, вот по этим горам будем бегать", — сказал глава государства.

В Instagram Stories Алимбекова опубликовала снимок с косой.

Алимбекова вместе с Дарьей Домрачевой, Надеждой Скардино и Ириной Кривко выиграла эстафетную гонку на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. В общем зачете Кубка мира белоруска заняла 74-е место.


sputnik.by
14:09 15/05/2018






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