Олимпийская чемпионка из Беларуси начала косить по совету президента





Олимпийская чемпионка Пхенчхана белорусская биатлонистка Динара Алимбекова начала предсезонную подготовку по системе президента Александра Лукашенко.

На встрече с биатлонистами, которая состоялась в конце марта, Лукашенко заявил, что лично займется подготовкой 22-летней спортсменки. "Я тебе топор подготовлю, косу, чтобы плечевой пояс нагрузить, и самые тяжелые лыжероллеры. У меня есть горы крутые, вот по этим горам будем бегать", — сказал глава государства.





В Instagram Stories Алимбекова опубликовала снимок с косой.





Алимбекова вместе с Дарьей Домрачевой, Надеждой Скардино и Ириной Кривко выиграла эстафетную гонку на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. В общем зачете Кубка мира белоруска заняла 74-е место.



