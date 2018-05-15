- Этот матч будет иметь хоть какой-то сакральный смысл только в том случае, если парой часов ранее швейцарцы не наберут двух и более очков. Если наберут, то песенка словаков спета, плей-офф им уже гавкнулся, и они выйдут попинать шайбочку да попрощаться с сезоном. С белорусами-то уже давно все понятно, у них в мыслях сейчас не хоккей, а как их Батька по возвращении жрать станет: с маслом или со сметаной. А вот если "сырники" уступят "лягушатникам", тут начнется самое интересное, и словаки будут лезть в плей-офф, как лосось на нерест. Но наиболее вероятен первый вариант. В этом случае этот матч теряет всякий смысл, и мы увидим нечто вроде мастер-класса в исполнении команд, которые уже приехали. Поэтому делать ставку имеет смысл лишь в том случае, если у словаков останется шанс: тогда на них надо грузить по полной. Если швейцарцы им шанса не оставят, то всякое может случиться, вплоть до полного дуракаваляния обеих играющих сторон. В общем, пусть нынешние словаки не так уж и сильны, но нынешние белорусы вообще ниже плинтуса. Поэтому Словакия должна победить в основное время и без всяких эксцессов, — цитирует эксперта "Рейтинг Букмекеров".



