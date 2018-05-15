Президент Туркменистана стал мастером спорта
Президенту Гурбангулы Бердымухамедову вручен сертификат "Мастера спорта Туркменистана", сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
В публикации под заголовком "Президент Гурбангулы Бердымухамедов – пример в достижении рекордов", сообщается, что на торжественной конференции в Национальном институте спорта и туризма было объявлено о присуждении наград главе государства — четырехкратному чемпиону Туркменистана – за выдающиеся успехи в автоспорте, триумфальные достижения в этом виде и большой вклад в развитие туркменского спорта в целом.
Таким образом, туркменский лидер получил три награды: сертификат "Мастер спорта Туркменистана", Кубок Победителя и сертификат на право участия в Международном авторалли "Амуль-Хазар 2018", которое состоится сентябре этого года.
Глава государства получил сертификат "Мастер спорта Туркменистана" от Федерации автоспорта и центра "Спорт улаг" (Спортивный транспорт) МВД "за мастерское управление спортивным автомобилем и высокие результаты на состоявшихся 12 мая соревнованиях в рамках Международного авторалли "Амуль-Хазар 2018".
Кубок Победителя был вручен Бердымухамедову "за мастерство в автоспорте, опыт и целеустремленность".
Сертификат на право участия в Международном авторалли "Амуль-Хазар 2018" был присужден туркменскому лидеру "за виртуозное управление спортивным автомобилем и высокоскоростное прохождение трассы на соревнованиях, состоявшихся 12 мая в рамках этих состязаний". При этом не сообщается, будет ли туркменский президент участвовать в Международном авторалли "Амуль-Хазар 2018" в качестве спортсмена.
Авторалли "Амуль-Хазар 2018", проводимое по инициативе туркменского лидера, стартует 9 сентября от старинного города Амуль на Амударье (на востоке страны) и финиширует 14 сентября на побережье Каспия (запад Туркменистан).
11:23 15/05/2018
Загрузка...