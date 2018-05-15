Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Президент Туркменистана стал мастером спорта

Президенту Гурбангулы Бердымухамедову вручен сертификат "Мастера спорта Туркменистана", сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

В публикации под заголовком "Президент Гурбангулы Бердымухамедов – пример в достижении рекордов", сообщается, что на торжественной конференции в Национальном институте спорта и туризма было объявлено о присуждении наград главе государства — четырехкратному чемпиону Туркменистана – за выдающиеся успехи в автоспорте, триумфальные достижения в этом виде и большой вклад в развитие туркменского спорта в целом.

Таким образом, туркменский лидер получил три награды: сертификат "Мастер спорта Туркменистана", Кубок Победителя и сертификат на право участия в Международном авторалли "Амуль-Хазар 2018", которое состоится сентябре этого года.

Глава государства получил сертификат "Мастер спорта Туркменистана" от Федерации автоспорта и центра "Спорт улаг" (Спортивный транспорт) МВД "за мастерское управление спортивным автомобилем и высокие результаты на состоявшихся 12 мая соревнованиях в рамках Международного авторалли "Амуль-Хазар 2018".

Кубок Победителя был вручен Бердымухамедову "за мастерство в автоспорте, опыт и целеустремленность".


Сертификат на право участия в Международном авторалли "Амуль-Хазар 2018" был присужден туркменскому лидеру "за виртуозное управление спортивным автомобилем и высокоскоростное прохождение трассы на соревнованиях, состоявшихся 12 мая в рамках этих состязаний". При этом не сообщается, будет ли туркменский президент участвовать в Международном авторалли "Амуль-Хазар 2018" в качестве спортсмена.

Авторалли "Амуль-Хазар 2018", проводимое по инициативе туркменского лидера, стартует 9 сентября от старинного города Амуль на Амударье (на востоке страны) и финиширует 14 сентября на побережье Каспия (запад Туркменистан). 

Спутник-Туркменистан
11:23 15/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё