Президент Туркменистана стал мастером спорта

В публикации под заголовком "Президент Гурбангулы Бердымухамедов – пример в достижении рекордов", сообщается, что на торжественной конференции в Национальном институте спорта и туризма было объявлено о присуждении наград главе государства — четырехкратному чемпиону Туркменистана – за выдающиеся успехи в автоспорте, триумфальные достижения в этом виде и большой вклад в развитие туркменского спорта в целом.





Таким образом, туркменский лидер получил три награды: сертификат "Мастер спорта Туркменистана", Кубок Победителя и сертификат на право участия в Международном авторалли "Амуль-Хазар 2018", которое состоится сентябре этого года.





Глава государства получил сертификат "Мастер спорта Туркменистана" от Федерации автоспорта и центра "Спорт улаг" (Спортивный транспорт) МВД "за мастерское управление спортивным автомобилем и высокие результаты на состоявшихся 12 мая соревнованиях в рамках Международного авторалли "Амуль-Хазар 2018".





Кубок Победителя был вручен Бердымухамедову "за мастерство в автоспорте, опыт и целеустремленность".









Сертификат на право участия в Международном авторалли "Амуль-Хазар 2018" был присужден туркменскому лидеру "за виртуозное управление спортивным автомобилем и высокоскоростное прохождение трассы на соревнованиях, состоявшихся 12 мая в рамках этих состязаний". При этом не сообщается, будет ли туркменский президент участвовать в Международном авторалли "Амуль-Хазар 2018" в качестве спортсмена.





Авторалли "Амуль-Хазар 2018", проводимое по инициативе туркменского лидера, стартует 9 сентября от старинного города Амуль на Амударье (на востоке страны) и финиширует 14 сентября на побережье Каспия (запад Туркменистан).