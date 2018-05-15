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Путин пригласил на ЧМ-2018 лидеров стран ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин пригласил всех руководителей стран, участвующих в заседании Высшего Евразийского экономического совета, на чемпионат мира по футболу в Россию.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на расширенном заседании Совета, заметил, что в следующем месяце в России стартует одно из ключевых спортивных соревнований - первенство мира по футболу.

"Мы желаем российской стороне отличного проведения и российским футболистам побед. Уверены, что российская сторона создаст неповторимую атмосферу праздника и проведет столь важное мероприятие на самом высоком уровне, на которое, мы надеемся, мы будем приглашены", - сказал Н.Назарбаев, вызвав улыбки у участников заседания.

Президент РФ на это заметил: "Вы все приглашены, и я уже об этом говорил. Спасибо вам большое за добрые пожелания".


interfax.by
08:47 15/05/2018






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