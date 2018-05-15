Путин пригласил на ЧМ-2018 лидеров стран ЕАЭС

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на расширенном заседании Совета, заметил, что в следующем месяце в России стартует одно из ключевых спортивных соревнований - первенство мира по футболу.





"Мы желаем российской стороне отличного проведения и российским футболистам побед. Уверены, что российская сторона создаст неповторимую атмосферу праздника и проведет столь важное мероприятие на самом высоком уровне, на которое, мы надеемся, мы будем приглашены", - сказал Н.Назарбаев, вызвав улыбки у участников заседания.





Президент РФ на это заметил: "Вы все приглашены, и я уже об этом говорил. Спасибо вам большое за добрые пожелания".



