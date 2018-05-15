Что потеряли и чем занимаются дисквалифицированные штангисты-белорусы?

Национальная сборная отбывает годичное отстранение от всех соревнований, Международный тяжелоатлетический союз сократил белорусскую олимпийскую квоту до двух человек, а все, кроме Андрея Арямнова, призеры Олимпиад в Пекине и Лондоне (результаты Игр в Рио-де-Жанейро пока не перепроверяли) лишились своих наград. Чем сегодня занимаются оказавшиеся не у дел богатыри?





Андрей Рыбаков





Что потерял — серебряную медаль Олимпийских игр 2008 года.





Чем запомнился. Выступление Рыбакова в Пекине стало самым драматичным эпизодом соревнований тяжелоатлетов. Установивший и тут же потерявший мировой рекорд белорус проиграл титул олимпийского чемпиона китайцу Лу Йону лишь из-за собственного веса. Одно время Лу Йона также подозревали в использовании запрещенных препаратов, однако титул свой китаец сохранил. У Рыбакова же в послужном списке осталась серебряная награда Олимпиады 2004 года и два титула чемпиона мира.





Чем занимается?





С прошлого года Андрей Рыбаков тренирует новое поколение штангистов в Могилевском центре олимпийской подготовки. По словам в свое время ушедшего с поста главного тренера национальной команды в могилевский УОР Александра Гончарова, мысли о том, чтобы стать тренером, Рыбакова посещали уже давно, и решение об окончании карьеры лишь подтолкнуло его к назревавшим переменам в жизни.





Анастасия Новикова





Что потеряла — бронзовую медаль Олимпийских игр 2008 года.





Чем запомнилась. Выступление Новиковой в Пекине положило начало рекордному белорусскому урожаю наград. Однако сама девушка на пьедестале едва не плакала и сетовала на две не засчитанные судьями, возможно, лишившими ее победы, попытки. Кореянке Юн Джин Хи, завоевавшей серебро, белоруска уступила лишь несколько граммов собственного веса. Да и от победительницы отстала ненамного. Намеревалась взять реванш в Лондоне. Увы, там спортсменка оказалась только пятой, а после и вовсе лишилась почти всех регалий из-за вскрывшихся случаев использования допинга. Дисквалификация стала для нее второй, однако из-за большого срока давности вместо пожизненного отстранения ВАДА назначило Новиковой восемь лет карантина. Впрочем, с точки зрения продолжения карьеры разница была весьма формальной.









Чем занимается?





Завершив карьеру, Новикова пыталась поработать тренером, но в итоге устроилась в паспортный стол одного из районов Минска.





Ирина Кулеша





Что потеряла — бронзовую медаль Олимпийских игр 2012 года.





Чем запомнилась. Весовая категория до 75 килограммов у женщин оказалась одной из наиболее пострадавших от допинговых чисток. Из тех, кто поднимался на пьедестал в Пекине и Лондоне, медаль удалось сохранить лишь Алле Важениной из Казахстана. До начала же передела наград путь Ирины Кулеши выглядел белорусским воплощением американской мечты. Девушка из многодетной семьи, родившаяся в деревеньке Оберовщина Каменецкого района, остановилась в шаге от пьедестала в Пекине, а в Лондоне получила неожиданный подарок от не сумевшей поднять даже начальный вес фаворитки — россиянки Надежды Евстюхиной.









Чем занимается?





Воспитывает второго ребенка и строит планы на будущую жизнь.





Марина Шкерманкова





Что потеряла — бронзовую медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.





Чем запомнилась. Улыбкой на билбордах. В 2012 году фото искренне радовавшейся своей победе спортсменки разлетелось по всей стране, а сама Марина с удовольствием рассказывала, как сменила карьеру перспективной легкоатлетки на зал штанги. В сослагательном наклонении все могло быть еще интереснее. “Серебряной” румынке Роксане Кокош белоруска уступила лишь пару сотен “собственных” граммов, победительнице — Рим Йонг-Сим из Северной Кореи — 5 кило на штанге. В путь к следующей Олимпиаде Рио Марина отправлялась с твердым намерением вернуться чемпионкой, но планам помешали обнаруженные в пробах спортсменки дегидрохлорметилтестостерон и станозолол.





Чем занимается?





Тренеры утверждают, что еще перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро приглашали Марину вернуться в национальную сборную, но ответа так и не дождались. В настоящее время спортсменка работает фитнес-инструктором в одном из тренажерных залов Минска.









ПРЯМАЯ РЕЧЬ





Марина Шкерманкова:





Мне предлагали вновь выйти на помост, но я окончательно решила, что больше туда не вернусь. Мне стало противно все, что происходит в тяжелой атлетике. Когда началась вся эта история с пересмотром результатов и отъемом медалей, я сильно разочаровалась в большом спорте. Мы ведь постоянно сдавали допинг-контроль — все было чисто. А здесь вдруг через столько лет какие-то положительные тесты, причем вскрывали их без наших представителей. Сперва пыталась устроиться вне спорта, но поняла, что это не мое. В итоге я — инструктор в фитнес-клубе, получаю настоящий кайф от своей работы и коллектива и ничуть не жалею, что решила сделать этот выбор.





Кто еще





Допинг по итогам перепроверок был обнаружен и в пробах белорусских спортсменов, которые на Олимпиадах остались без наград. Двукратная чемпионка Европы и обладательница бронзы чемпионата мира Дина Сазановец, например, в Лондоне остановилась в шаге от пьедестала, а после получила дисквалификацию. В марте Дина стала мамой.





Тяжеловес Евгений Жерносек считался одним из самых перспективных белорусских штангистов, однако на пьедестал сумел подняться лишь однажды — на чемпионате Европы в 2011 году, да и то после дисквалификации россиянина Дмитрия Лапикова. Два года назад ВАДА аннулировало результат Жерносека на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, правда, дисциплинарного решения в отношении спортсмена до сих пор не вынесено, и потому Евгений продолжает тренировки “на общественных началах”, попутно подрабатывая в мелком бизнесе, связанном с продажей одежды.





Работу в частной коммерческой структуре с тренировками совмещает и получивший четырехлетний бан Александр Венскель. А вот Станислав Чадович на карьере спортсмена, по словам наставников, уже поставил крест. Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро атлета сняли буквально с самолета после сообщения о возможных манипуляциях с допинг-пробами. За попытку подмены баночек 23-летний штангист был дисквалифицирован на 4 года и уже пробует себя в роли тренера в могилевской СДЮШОР.







