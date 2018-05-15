Биатлон грядущего. "Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный, десятый наш десантный батальон"





По всей имеющейся инсайдерской информации, нашу женскую команду скоро ожидает внушительное пополнение российскими биатлонистками. Переговоры и разговоры ведутся примерно с десятком человек, включая представительницу "запаленного" списка. И в подобных контактах важную роль может сыграть как раз Владимир Королькевич, который в свое время поспособствовал приглашению в Беларусь Сергея Бочарникова, Марии Панфиловой и Кристины Ильченко.





Авторы отнюдь не новой идеи прикрыть массовым завозом легионеров ужасающие пробоины в работе с резервом (вот честно, в самый-самый-самый-самый-самый-самый последний раз!) почему-то рассчитывают на полное понимание в этом вопросе любого главы СБР, кто бы им ни стал. А это либо Владимир Драчев, либо Виктор Майгуров. Мол, это по любому наши парни, оба имеют в биографии годы выступления за сборную Беларуси, почему бы им нам не помочь.





Вот только авторы завоза почему-то не учитывают тот факт, насколько глубоко нынешнее донное положение российского биатлона уязвило всех представителей этого цеха в РФ, включая тех, кто когда-то выступал за Беларусь, и как остро они все воспринимают бездарные и безответственные тренерские решения из прошлого, которые ныне привели к потере для страны двух мультиолимпийских чемпионок — Анастасии Кузьминой и Дарьи Домрачевой.









Кто бы ни стал президентом СБР на выборах 18 мая, российский биатлон однозначно ожидают крутые реформы и всеобщая мобилизация. Включая перекрытие ручейка утечки кадров. По имеющейся информации, у соседей уже принято решение, что теперь все переходы россиян, привлекавшихся когда-либо в сборные разных возрастов, в другие национальные команды будут возможны только через полноценный двухлетний карантин.



