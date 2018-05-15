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Журналист: Марадона направляется в Беларусь

Журналист Энок Кобина Эссель в Твиттере подтвердил, что легендарный аргентинский футболист Диего Марадона близок к подписанию тренерского контракта с брестским "Динамо".

По сообщениям, Диего Марадона направляется в Беларусь, чтобы тренировать брестское "Динамо", — написал инсайдер.

Напомним, еще в субботу "Corriere della Sera" сообщала, что после ухода из команды чешского специалиста Радослава Латала, контракт с которым был расторгнут по соглашению сторон, стать новым главным тренером клуба может Марадона. Белорусский "Спутник" связался с агентом звезды, и тот подтвердил факт переговоров.
Прессбол
07:05 15/05/2018






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