Журналист: Марадона направляется в Беларусь

По сообщениям, Диего Марадона направляется в Беларусь, чтобы тренировать брестское "Динамо", — написал инсайдер.





Напомним, еще в субботу "Corriere della Sera" сообщала, что после ухода из команды чешского специалиста Радослава Латала, контракт с которым был расторгнут по соглашению сторон, стать новым главным тренером клуба может Марадона. Белорусский "Спутник" связался с агентом звезды, и тот подтвердил факт переговоров.