Журналист: Марадона направляется в Беларусь
Журналист Энок Кобина Эссель в Твиттере подтвердил, что легендарный аргентинский футболист Диего Марадона близок к подписанию тренерского контракта с брестским "Динамо".
По сообщениям, Диего Марадона направляется в Беларусь, чтобы тренировать брестское "Динамо", — написал инсайдер.
Напомним, еще в субботу "Corriere della Sera" сообщала, что после ухода из команды чешского специалиста Радослава Латала, контракт с которым был расторгнут по соглашению сторон, стать новым главным тренером клуба может Марадона. Белорусский "Спутник" связался с агентом звезды, и тот подтвердил факт переговоров.
07:05 15/05/2018
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