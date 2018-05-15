Полагаю, последнюю неделю Семену Шапиро очень несладко. Официальных сообщений на сей счет не было, но почти наверняка разбор полетов на высшем государственном уровне уже состоялся неофициально, доставив главе ФХРБ немало неприятных минут. При этом, несмотря на резонансность копенгагенского конфуза сборной, до радикальных кадровых решений в федерации на сей раз дело не дойдет.





И не должно. Заменять Шапиро сейчас так же бессмысленно, как бессмысленно было год назад увольнять Рачковского. В ситуации, в которой мы сейчас оказались, оба виноваты в диапазоне от "минимально" до "никак". За произошедшее можно было бы отправить в отставку Владимира Наумова. Возможно, Евгения Ворсина. Но оба и так давно отстранены от хоккейного штурвала. А плоды работы двух последних шефов федерации можно будет оценивать лет эдак через пять-семь, начиная с даты их назначения. Пожалуй, даже не назначения, а первой годовщины на посту, когда новая метла полностью вникает в суть и тонкости дела и впитывает отраслевую специфику.









Болельщикам известен хоккейный термин "отложенный штраф". Так вот наша сборная нынче всего лишь его получила. Судейская рука была поднята уже давно, и деклассирующий фол вполне мог быть зафиксирован и в прошлом мае в Париже, и даже в позапрошлом в Петербурге. Но там как-то отскакивали, пока не нарвались в Копенгагене на австрийскую упертость. И теперь удалены из элиты. За нарушения, допущенные даже не год-два назад.



