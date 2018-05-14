Россия выиграла у Словакии на чемпионате мира по хоккею

В матче за выживание в элитном дивизионе Норвегия победила сборную Южной Кореи — 3:0. Таким образом, Южная Корея, как и Беларусь, покинет элитный дивизион.





В следующем году за возвращение в элиту наша страна будет соревноваться с Казахстаном, Словенией, Венгрией, Литвой и Южной Кореей.