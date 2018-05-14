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Россия выиграла у Словакии на чемпионате мира по хоккею

На чемпионате мира по хоккею сборная России одержала пятую победу: они обыграла команду Словакии со счетом 4:0.

В матче за выживание в элитном дивизионе Норвегия победила сборную Южной Кореи — 3:0. Таким образом, Южная Корея, как и Беларусь, покинет элитный дивизион.

В следующем году за возвращение в элиту наша страна будет соревноваться с Казахстаном, Словенией, Венгрией, Литвой и Южной Кореей.

Источник: "Еврорадио"
21:17 14/05/2018






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