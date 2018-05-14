Виктория Азаренко проиграла на турнире в Риме

Виктория Азаренко. Фото: Reuters

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (84-й номер рейтинга WTA) проиграла на турнире в Риме с призовым фондом более 3 миллионов долларов, передает БЕЛТА.





В поединке первого круга одиночного разряда наша соотечественница встречалась с японской теннисисткой Наоми Осака (21). Первый сет белоруска проиграла со счетом 0:6. Во втором Азаренко сначала вырвалась вперед — 2:0. Но потом японка снова завладела инициативой и выиграла со счетом 6:3.





Следующей соперницей Осаки будет первая ракетка планеты, румынка Симона Халеп.





Еще одна наша соотечественница, Арина Соболенко (45), выступает в первом круге турнира 15 мая против представительницы Китайского Тайбея Се Шувей (50).





На мужском турнире в узбекском Самарканде (призовой фонд — 75 тысяч долларов) сыграли три белоруса. Владимир Игнатик (215-й номер рейтинга АТР) в первом раунде встретится с испанцем Роберто Ортега-Ольмедо (286), Егор Герасимов (236) — тоже с испанцем Марио Вилелья Мартинесом (321). А Сергей Бетов узнает своего оппонента после окончания квалификации.







