БАТЭ: кто остается в лазарете?
Главный тренер БАТЭ Олег Дулуб подвел итог матча с минским «Торпедо» (2:0).
– Игра проходила под нашим контролем. Нужно было забивать раньше. Тогда было бы еще проще.
– Как вам игра Глеба?
– Неплохо. Все выполнял. Сделал шикарный пас в первом тайме. Он на удивление очень хорошо выглядит физически. К нему претензий нет вообще.
– Как состояние Милуновича и Володько?
– Володько уже занимается в общей группе. Милунович не играет по медицинским показаниям. У нас небольшие разногласия с медицинским штабом. Чем быстрее мы их утрясем, тем быстрее Неманья появится на поле, – сказал Дулуб.
Напомним, защитник БАТЭ Неманья Милунович получил травму 14 апреля в игре брестского «Динамо» (2:0).
15:40 14/05/2018
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