БАТЭ: кто остается в лазарете?

– Игра проходила под нашим контролем. Нужно было забивать раньше. Тогда было бы еще проще.





– Как вам игра Глеба?





– Неплохо. Все выполнял. Сделал шикарный пас в первом тайме. Он на удивление очень хорошо выглядит физически. К нему претензий нет вообще.





– Как состояние Милуновича и Володько?





– Володько уже занимается в общей группе. Милунович не играет по медицинским показаниям. У нас небольшие разногласия с медицинским штабом. Чем быстрее мы их утрясем, тем быстрее Неманья появится на поле, – сказал Дулуб.





Напомним, защитник БАТЭ Неманья Милунович получил травму 14 апреля в игре брестского «Динамо» (2:0).







