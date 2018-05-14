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БАТЭ: кто остается в лазарете?

Главный тренер БАТЭ Олег Дулуб подвел итог матча с минским «Торпедо» (2:0). 

– Игра проходила под нашим контролем. Нужно было забивать раньше. Тогда было бы еще проще.

– Как вам игра Глеба?

– Неплохо. Все выполнял. Сделал шикарный пас в первом тайме. Он на удивление очень хорошо выглядит физически. К нему претензий нет вообще.

– Как состояние Милуновича и Володько?

– Володько уже занимается в общей группе. Милунович не играет по медицинским показаниям. У нас небольшие разногласия с медицинским штабом. Чем быстрее мы их утрясем, тем быстрее Неманья появится на поле, – сказал Дулуб.

Напомним, защитник БАТЭ Неманья Милунович получил травму 14 апреля в игре брестского «Динамо» (2:0).



15:40 14/05/2018






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