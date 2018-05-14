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Преданность: БАТЭ застраховал невезучую болельщицу клуба

В свои 65 лет Евгения Малец регулярно колесит по Беларуси вслед за БАТЭ. Правда, не без приключений.


 
На предсезонном матче с "Торпедо" Евгения сломала руку — погода тогда была зимняя, скользская. Зажило. Но на недавней игре в Гродно против "Немана" болельшице снова не повезло — на "секторе" упал мужчина и потянул ее за собой — ушиб плеча и до сих пор рука работает не так, как прежде. 

Как сообщает страница БАТЭ Вконтакте, это не помешало болельщице через считанные дни отправиться в Могилев на матч против "Днепра". Скромно. На последнем ряду. Чтобы никто не потянул за собой. Но она поддерживая команду с первой до последней минуты. 


БАТЭ не смог пройти мимо этой истории. Как и его давний партнер — компания "Белгосстрах", которая застраховала болельщицу от несчастных случаев и заболеваний на весь предстоящий сезон! На матче Евгении торжественно вручены страховой полис и атрибутику клуба.


14:48 14/05/2018






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