Преданность: БАТЭ застраховал невезучую болельщицу клуба





На предсезонном матче с "Торпедо" Евгения сломала руку — погода тогда была зимняя, скользская. Зажило. Но на недавней игре в Гродно против "Немана" болельшице снова не повезло — на "секторе" упал мужчина и потянул ее за собой — ушиб плеча и до сих пор рука работает не так, как прежде.





Как сообщает страница БАТЭ Вконтакте , это не помешало болельщице через считанные дни отправиться в Могилев на матч против "Днепра". Скромно. На последнем ряду. Чтобы никто не потянул за собой. Но она поддерживая команду с первой до последней минуты.









БАТЭ не смог пройти мимо этой истории. Как и его давний партнер — компания "Белгосстрах", которая застраховала болельщицу от несчастных случаев и заболеваний на весь предстоящий сезон! На матче Евгении торжественно вручены страховой полис и атрибутику клуба.



