Очередной брак Кержакова оказался под угрозой

Милана Кержакова

Фото: @milana_kerzhakova

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

13 мая Кержакова, девичья фамилия которой Тюльпанова, рассказала своим подписчикам в Instagram-аккаунте о ситуации в семье, оставив комментарий под фотографией с сыном. Жена футболиста вскоре удалила запись, однако на странице можно увидеть ответы других пользователей по данному поводу.

«Я давно уже не с ним в отношениях. Это абсолютно падший, не достойный уважения человек, увы», — передают слова Кержаковой журналисты издания, пишет Лента.ру.

Летом 2015 года Кержаков узаконил отношения с Тюльпановой — дочерью члена Совета Федерации Вадима Тюльпанова, погибшего в апреле 2017-го. У пары есть общий ребенок.

Нынешний брак — уже третий для бывшего футболиста. В прошлом он был женат на Екатерине Сафроновой. Пара начала встречаться в 2012 и распалась в 2014 году. 3 октября 2014 года стало известно, что Кержакову удалось лишить Сафронову родительских прав на их общего сына, поскольку та была уличена в наркотической зависимости.

Кержаков является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В бытность игроком нападающий поиграл в таких командах, как питерский «Зенит», испанская «Севилья», московское «Динамо» и швейцарский «Цюрих». С 15 марта 2018 года Кержаков работает главным тренером юношеской сборной России.