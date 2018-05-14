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Пресс-служба брестского "Динамо": Марадона? Мы хотели бы видеть в составе и Роналду, и Ибрагимовича

Накануне итальянская пресса допустила возможность того, что Диего Марадона возглавит брестское "Динамо". Tut.by откликнулся на эти слухи и препарировал ситуацию, связавшись с пресс-службой клуба.

Фото: Reuters


В конце концов, если статья Corriere della Sera стоит дороже ломаного гроша, то без Бреста здесь никак. Кажется, ни один другой белорусский клуб сегодня не может позволить себе Марадону. Ни ментально — брестчане любят отчаянные решения, приглашая то Кевина Кураньи на сбор, то Артема Милевского на контракт. Ни финансово — помним, что клуб сегодня питают деньги компании SOHRA Overseas, хозяином которой является шейх Поль Даэр. 

В клубе отказались комментировать данный слух, с иронией добавив, что хотели бы видеть в стартовом составе и Роналду, и Ибрагимовича. Также в пресс-службе "Динамо" добавили, шейх Поль Даэр больше не является хозяином клуба. В прошлом году он продал свои акции. Новый владелец команды пока не раскрывается. 

Напомним, что в середине 2016 года SOHRA Overseas вложилась в футбольный клуб «Динамо» (Брест). В качестве мецената публике был представлен Поль Даэр, сын одного из шейхов. Согласно данным сети Linkedin, Даэр на тот момент являлся главой отдела продаж "Сохра Оверсиз". 

Головной офис SOHRA Overseas находится в Дубае. То есть там, где сейчас пребывает Диего Марадона в ожидании лучших дней. Впрочем, возможно, это всего лишь совпадение.


12:52 14/05/2018






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