В Израиле футбольный клуб сменил название в честь Трампа

Футбольный клуб "Бейтар" из Иерусалима (Израиль) в качестве благодарности президенту США Дональду Трампу за решение перенести американское посольство в их город решило поменять название на "Бейтар Трамп Иерусалим". Об этом сообщается в Facebook клуба.





"70 лет ждал Иерусалим международного признания, пока президент Дональд Трамп не сделал смелый шаг и не признал Иерусалим вечной столицей Израиля", – говорится в посте.









В клубе отметили, что решение о переименовании приняло его руководство.



