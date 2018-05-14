В Израиле футбольный клуб сменил название в честь Трампа
По решению руководства футбольного клуба из Иерусалима "Бейтар", к названию будет добавлена фамилия американского президента Дональда Трампа.
Футбольный клуб "Бейтар" из Иерусалима (Израиль) в качестве благодарности президенту США Дональду Трампу за решение перенести американское посольство в их город решило поменять название на "Бейтар Трамп Иерусалим". Об этом сообщается в Facebook клуба.
"70 лет ждал Иерусалим международного признания, пока президент Дональд Трамп не сделал смелый шаг и не признал Иерусалим вечной столицей Израиля", – говорится в посте.
В клубе отметили, что решение о переименовании приняло его руководство.
"Футбол 24" отмечает, что "Бейтар" – единственный футбольный клуб Израиля, не подписавший за свою историю ни одного арабского футболиста. Клуб имеет большую поддержку на государственном уровне.
В чемпионате Израиля "Бейтар" занимает сейчас второе место.
6 декабря 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город.
Решение Трампа вызвало неоднозначную реакцию в мире. Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не поддержали инициативу Белого дома.
В Иерусалиме вспыхнули беспорядки. В ходе столкновений арабских активистов и полиции Израиля пострадали десятки людей.
Протестные акции прошли также в Турции, Тунисе, Афганистане, Пакистане, Египте, Ливане, Иране и некоторых других странах.
Совбез ООН не поддержал решение Белого дома.
23 февраля 2018 года в Госдепартаменте США заявили, что посольство в Иерусалиме будет открыто в мае в пристройке к зданию, которое используется консульством Штатов. По мнению экс-госсекретаря Рекса Тиллерсона, для полноценного переноса дипмиссии необходимо около трех лет.
Открытие перенесенного из Тель-Авива посольства США в Израиле в Иерусалиме запланировано на 14 мая.
Израиль занял восточную часть Иерусалима после Шестидневной войны 1967 года и считает весь город своей столицей. Это не признают ряд государств и ООН. Палестинцы считают Восточный Иерусалим столицей своего государства, однако сейчас Палестинская национальная администрация базируется в Рамалле.
11:51 14/05/2018
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