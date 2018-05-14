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В Израиле футбольный клуб сменил название в честь Трампа

По решению руководства футбольного клуба из Иерусалима "Бейтар", к названию будет добавлена фамилия американского президента Дональда Трампа.

Футбольный клуб "Бейтар" из Иерусалима (Израиль) в качестве благодарности президенту США Дональду Трампу за решение перенести американское посольство в их город решило поменять название на "Бейтар Трамп Иерусалим". Об этом сообщается в Facebook клуба.

"70 лет ждал Иерусалим международного признания, пока президент Дональд Трамп не сделал смелый шаг и не признал Иерусалим вечной столицей Израиля", – говорится в посте.


В клубе отметили, что решение о переименовании приняло его руководство.

"Футбол 24" отмечает, что "Бейтар" – единственный футбольный клуб Израиля, не подписавший за свою историю ни одного арабского футболиста. Клуб имеет большую поддержку на государственном уровне.

В чемпионате Израиля "Бейтар" занимает сейчас второе место.

6 декабря 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город.

Решение Трампа вызвало неоднозначную реакцию в мире. Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не поддержали инициативу Белого дома.

В Иерусалиме вспыхнули беспорядки. В ходе столкновений арабских активистов и полиции Израиля пострадали десятки людей.

Протестные акции прошли также в Турции, Тунисе, Афганистане, Пакистане, Египте, Ливане, Иране и некоторых других странах.

Совбез ООН не поддержал решение Белого дома.


23 февраля 2018 года в Госдепартаменте США заявили, что посольство в Иерусалиме будет открыто в мае в пристройке к зданию, которое используется консульством Штатов. По мнению экс-госсекретаря Рекса Тиллерсона, для полноценного переноса дипмиссии необходимо около трех лет.

Открытие перенесенного из Тель-Авива посольства США в Израиле в Иерусалиме запланировано на 14 мая.

Израиль занял восточную часть Иерусалима после Шестидневной войны 1967 года и считает весь город своей столицей. Это не признают ряд государств и ООН. Палестинцы считают Восточный Иерусалим столицей своего государства, однако сейчас Палестинская национальная администрация базируется в Рамалле.

11:51 14/05/2018






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