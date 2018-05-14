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Марек Сикора: у меня плохое впечатление от игры сборной Беларуси. Непонятен состав команды, нет лидера

Экс-наставник минского "Динамо" Марек Сикора считает, что сборную Беларуси по хоккею должен тренировать белорусский тренер.

"У меня плохое впечатление от игры сборной Беларуси на чемпионате мира, мне непонятен состав игроков, там нет лидера. 

В Беларуси есть хорошие тренеры, я не понимаю, почему постоянно иностранный тренер в сборной. Я думаю, как и в Чехии, нам тоже не подходит иностранный тренер", — цитирует Сикору "Белорусский хоккей" со ссылкой на эфир "Беларусь 1". 

Первые три матча на ЧМ-2018 сборная Беларуси провела под руководством североамериканского специалиста Дэйва Льюиса, а затем команду возглавил россиянин Сергей Пушков.

11:34 14/05/2018






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