"У меня плохое впечатление от игры сборной Беларуси на чемпионате мира, мне непонятен состав игроков, там нет лидера.





В Беларуси есть хорошие тренеры, я не понимаю, почему постоянно иностранный тренер в сборной. Я думаю, как и в Чехии, нам тоже не подходит иностранный тренер", — цитирует Сикору "Белорусский хоккей" со ссылкой на эфир "Беларусь 1".





Первые три матча на ЧМ-2018 сборная Беларуси провела под руководством североамериканского специалиста Дэйва Льюиса, а затем команду возглавил россиянин Сергей Пушков.



