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Про Марадону это не шутка: адвокат Марадоны встретится с представителями "Динамо Брест" в Дубае

Агент прославленного футболиста Диего Марадоны Стефано Сеси в эксклюзивном телефонном разговоре прокомментировал радио Sputnik Беларусь информацию, о том, что Марадона может стать тренером брестского ФК "Динамо".

Про Марадону это не шутка: адвокат Марадоны встретится с представителями "Динамо Брест" в Дубае
В субботнем выпуске итальянской газеты Corriere della Sera появилась статья о том, что Марадона планирует возглавить брестскую футбольную команду "Динамо", которая недавно лишилась чешского тренера Радослава Латала. По словам агента Марадоны Стефано Сеси, инициатива исходила от представителей брестского клуба.

"Завтра мы, я и адвокат Марадоны встречаемся с представителями команды "Динамо-Брест" в Дубае. Речь идет о том, чтобы Диего Марадона тренировал команду, сам он дал согласие. У Диего все отлично, он тоже в Дубае. Он приедет в Россию на Чемпионат мира по футболу как журналист. Он будет представлять государственный телеканал Венесуэлы Telesur", – рассказал Сеси.

Собеседник Sputnik также поделился, что у Марадоны в течение всего Чемпионата мира по футболу в России будет собственная программа на канале Telesur, он почетный гость мундиаля. По словам Сеси, Марадона надеется на новую встречу с президентом России Владимиром Путиным, с которым они вместе были на жеребьевке чемпионата.  

08:57 14/05/2018






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