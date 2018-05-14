В субботнем выпуске итальянской газеты Corriere della Sera появилась статья о том, что Марадона планирует возглавить брестскую футбольную команду "Динамо", которая недавно лишилась чешского тренера Радослава Латала. По словам агента Марадоны Стефано Сеси, инициатива исходила от представителей брестского клуба.





"Завтра мы, я и адвокат Марадоны встречаемся с представителями команды "Динамо-Брест" в Дубае. Речь идет о том, чтобы Диего Марадона тренировал команду, сам он дал согласие. У Диего все отлично, он тоже в Дубае. Он приедет в Россию на Чемпионат мира по футболу как журналист. Он будет представлять государственный телеканал Венесуэлы Telesur", – рассказал Сеси.





Собеседник Sputnik также поделился, что у Марадоны в течение всего Чемпионата мира по футболу в России будет собственная программа на канале Telesur, он почетный гость мундиаля. По словам Сеси, Марадона надеется на новую встречу с президентом России Владимиром Путиным, с которым они вместе были на жеребьевке чемпионата.



