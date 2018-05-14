- Скабелка – главный тренер сборной Беларуси. Ваше мнение о нем?





– Не думаю, что Скабелка, Льюис, Бэбкок решат проблемы сборной Беларуси глобально. Не надо думать, что, если Белорусы возьмут крутого тренера, то все станет хорошо. Там с другого надо начинать ремонт всей системы. Главный тренер сборной не решит никакой проблемы.





Я вообще не понимаю, кем белорусы собираются играть в группе 1А. Там очень серьезные соперники, турнир проходит в очень неудобные сроки для календаря КХЛ.





Все в Беларуси ждут реакцию Лукашенко. Посмотрим, как он среагирует. Боюсь, что хоккей в стране может вообще быть закрыт, превратиться в чемпионат Украины, – сказал Шевченко.



