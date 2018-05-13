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Версия журналиста "Чемпионата": поговаривают, в белорусском коллективе раздрай. Платт и Лингле отбывают номер

Журналист championat.com Павел Панышев проанализировал выступление сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею в Дании.

Его команда на проходящем в Дании мировом первенстве выступает просто ужасно. За пять матчей Беларусь все четырежды поражала ворота соперников, пропустив при этом 25 раз. То бишь ни в нападении не получается, ни в защите. 


Поговаривают, что внутри белорусского коллектива царит раздрай, нет взаимопонимания между тренерами и хоккеистами, а молодёжь, которой в нынешнем составе хоть отбавляй, никак не может себя проявить. Блекло выглядят и натурализованные белорусские игроки — Джефф Платт и Шарль Лингле. От них ожидали совершенно другой игры, но оба попросту отбывают номер на льду.


17:40 13/05/2018






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