Его команда на проходящем в Дании мировом первенстве выступает просто ужасно. За пять матчей Беларусь все четырежды поражала ворота соперников, пропустив при этом 25 раз. То бишь ни в нападении не получается, ни в защите.









Поговаривают, что внутри белорусского коллектива царит раздрай, нет взаимопонимания между тренерами и хоккеистами, а молодёжь, которой в нынешнем составе хоть отбавляй, никак не может себя проявить. Блекло выглядят и натурализованные белорусские игроки — Джефф Платт и Шарль Лингле. От них ожидали совершенно другой игры, но оба попросту отбывают номер на льду.



