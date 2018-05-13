Экс-защитник БАТЭ Денис Поляков стал чемпионом Кипра





В последнем туре чемпионата страны клуб из Никосии в напряженном поединке одолел «Анортосис» (2:1). Защитник сборной Беларуси вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 80-й минуте.

АПОЭЛ, набрав в 36 матчах 86 очков, стал недосягаем для ближайшего преследователя «Аполлона», у котором 82 балла и матч в запасе.



