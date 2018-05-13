Экс-защитник БАТЭ Денис Поляков стал чемпионом Кипра
Белорусский футболист Денис Поляков стал чемпионом Кипра в составе АПОЭЛа.
В последнем туре чемпионата страны клуб из Никосии в напряженном поединке одолел «Анортосис» (2:1). Защитник сборной Беларуси вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 80-й минуте.
АПОЭЛ, набрав в 36 матчах 86 очков, стал недосягаем для ближайшего преследователя «Аполлона», у котором 82 балла и матч в запасе.
Денис Поляков перешел в АПОЭЛ из борисовского БАТЭ нынешней зимой. За это время 27-летний защитник провел 16 матчей в составе новой команды, в которых отметился одной голевой передачей, пишет sb.by
16:35 13/05/2018
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