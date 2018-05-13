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Соболенко не пробилась в основную сетку турнира в Риме

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко не вышла в основную сетку престижного грунтового турнира категории «Премьер» в Риме с призовым фондом 3 351 720 долларов.

Арина Соболенко. Фото с сайта tennis.by
Во 2-м раунде квалификации Арина Соболенко (№ 46 рейтинга WTA) в трех сетах проиграла россиянке Наталье Вихлянцевой (№ 86) — 2:6, 6:1, 4:6.

В 1-м круге квалификации Арина Соболенко одолела американку Элисон Риске (№ 93) — 6:3, 1:6, 6:3.

Напомним, другая белоруска Александра Саснович (№ 58) также не смогла преодолеть стартовый раунд квалификации, уступив немке Моне Бартель (№ 111) — 5:7, 2:6.

С основной сетки выступления в одиночном разряде из белорусок в Риме начнет только Виктория Азаренко (№ 99 рейтинга WTA). В 1/32 финала ее соперницей будет японка Наоми Осака (№ 21). Победительница этого матча во 2-м раунде встретится с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.

Состязания основной сетки турнира в Риме пройдут с 14 по 20 мая.


tut.by
14:29 13/05/2018






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