Соболенко не пробилась в основную сетку турнира в Риме

Арина Соболенко. Фото с сайта tennis.by

Во 2-м раунде квалификации Арина Соболенко (№ 46 рейтинга WTA) в трех сетах проиграла россиянке Наталье Вихлянцевой (№ 86) — 2:6, 6:1, 4:6.





В 1-м круге квалификации Арина Соболенко одолела американку Элисон Риске (№ 93) — 6:3, 1:6, 6:3.





Напомним, другая белоруска Александра Саснович (№ 58) также не смогла преодолеть стартовый раунд квалификации, уступив немке Моне Бартель (№ 111) — 5:7, 2:6.





С основной сетки выступления в одиночном разряде из белорусок в Риме начнет только Виктория Азаренко (№ 99 рейтинга WTA). В 1/32 финала ее соперницей будет японка Наоми Осака (№ 21). Победительница этого матча во 2-м раунде встретится с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.





Состязания основной сетки турнира в Риме пройдут с 14 по 20 мая.



