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Сергей Пушков: «Пока ничего не понятно»

И.о. главного тренера сборной Беларуси Сергей Пушков высказал мнение, что нападающие сыграли на очень низком уровне в матче чемпионата мира с австрийцами (0:4).

– После изменений в тренерском штабы вы отошли от схемы «бей-беги».

– Мы пытались немного изменить игру, изменить игру в обороне. Считаю, это удалось. Но все-таки хочется сказать, что нападающие сыграли на очень низком уровне.

– Это системный провал?

– Давайте лучше о матче поговорим. Все остальное нужно будет проанализировать после чемпионата.

– О будущем вашем в сборной пока еще ничего не известно?

– Нет, конечно. Ничего не понятно.

– Вылет в дивизион рангом ниже повлияет на развития хоккея в Беларуси?

– Нужно какое-то время для выводов и решений. После матча говорить об этом сложно, – сказал Пушков.


by.tribuna.com
13:15 13/05/2018






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