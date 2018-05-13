Сергей Пушков: «Пока ничего не понятно»

– После изменений в тренерском штабы вы отошли от схемы «бей-беги».





– Мы пытались немного изменить игру, изменить игру в обороне. Считаю, это удалось. Но все-таки хочется сказать, что нападающие сыграли на очень низком уровне.





– Это системный провал?





– Давайте лучше о матче поговорим. Все остальное нужно будет проанализировать после чемпионата.





– О будущем вашем в сборной пока еще ничего не известно?





– Нет, конечно. Ничего не понятно.





– Вылет в дивизион рангом ниже повлияет на развития хоккея в Беларуси?





– Нужно какое-то время для выводов и решений. После матча говорить об этом сложно, – сказал Пушков.



