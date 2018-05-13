Сергей Пушков: «Пока ничего не понятно»
И.о. главного тренера сборной Беларуси Сергей Пушков высказал мнение, что нападающие сыграли на очень низком уровне в матче чемпионата мира с австрийцами (0:4).
– После изменений в тренерском штабы вы отошли от схемы «бей-беги».
– Мы пытались немного изменить игру, изменить игру в обороне. Считаю, это удалось. Но все-таки хочется сказать, что нападающие сыграли на очень низком уровне.
– Это системный провал?
– Давайте лучше о матче поговорим. Все остальное нужно будет проанализировать после чемпионата.
– О будущем вашем в сборной пока еще ничего не известно?
– Нет, конечно. Ничего не понятно.
– Вылет в дивизион рангом ниже повлияет на развития хоккея в Беларуси?
– Нужно какое-то время для выводов и решений. После матча говорить об этом сложно, – сказал Пушков.
13:15 13/05/2018
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