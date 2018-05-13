Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Сборная Беларуси гарантированно вернется в элитный дивизион к ЧМ-2021

Сборная Беларуси в любом случае вернется в элитный дивизион к чемпионату мира-2021, который пройдет в Минске и Риге.

"Принято, что страна-хозяйка участвует в чемпионате мира гарантированно, в прошлом не было примеров обратного. Но каждый раз данное решение принималось в индивидуальном порядке. В регламенте ИИХФ подобное правило не прописано, решение принимается на уровне совета ИИХФ. Таким образом, сборная Беларуси гарантированно примет участие в чемпионате мира-2021", — цитирует РИА Новости источник в руководстве международной федерации. 

Напомним, 12 мая сборная Беларуси уступила команде Австрии (0:4) на чемпионате мира-2018 и вылетела из высшего дивизиона. 


09:20 13/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё