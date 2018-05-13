Сборная Беларуси гарантированно вернется в элитный дивизион к ЧМ-2021
Сборная Беларуси в любом случае вернется в элитный дивизион к чемпионату мира-2021, который пройдет в Минске и Риге.
"Принято, что страна-хозяйка участвует в чемпионате мира гарантированно, в прошлом не было примеров обратного. Но каждый раз данное решение принималось в индивидуальном порядке. В регламенте ИИХФ подобное правило не прописано, решение принимается на уровне совета ИИХФ. Таким образом, сборная Беларуси гарантированно примет участие в чемпионате мира-2021", — цитирует РИА Новости источник в руководстве международной федерации.
Напомним, 12 мая сборная Беларуси уступила команде Австрии (0:4) на чемпионате мира-2018 и вылетела из высшего дивизиона.
09:20 13/05/2018
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