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Белорусский хоккей больше не топ. Кто вывел его в элиту в 2004 году?

Сборная Беларуси по хоккею впервые за 14 лет лишилась прописки в элитном дивизине чемпионата мира, уступив в борьбе за «выживание» французам (2:6) и австрийцам (0:4).