По словам Дудика, руководство ФХБ хотело расстаться с канадским специалистом еще в прошлом году. Однако контракт с канадцем был составлен очень хитро и предусматривал большую неустойку в случае досрочного расторжения. К тому же, в контракте были четко прописаны все обязанности Льюиса, и когда федерация захотела больше задействовать Дэйва, тот указал на отсутствие соответствующего пункта в договоре.





Напомним, Дэйв Льюис покинул пост главного тренера сборной Беларуси по ходу чемпионата мира-2018.



