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Дмитрий Дудик: Льюиса хотели уволить еще в прошлом году, но его контракт был очень хитро составлен

Главный тренер "Лиды" Дмитрий Дудик в эфире "Беларусь 5" поделился инсайдерской информацией о контракте бывшего главного тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса.

По словам Дудика, руководство ФХБ хотело расстаться с канадским специалистом еще в прошлом году. Однако контракт с канадцем был составлен очень хитро и предусматривал большую неустойку в случае досрочного расторжения. К тому же, в контракте были четко прописаны все обязанности Льюиса, и когда федерация захотела больше задействовать Дэйва, тот указал на отсутствие соответствующего пункта в договоре. 

Напомним, Дэйв Льюис покинул пост главного тренера сборной Беларуси по ходу чемпионата мира-2018.

Прессбол
07:36 13/05/2018






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