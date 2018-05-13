Странная заметка вышла сегодня в итальянской газете "Corriere della Sera". Под заголовком "Марадона получил предложение из Беларуси" за подписью журналистки Симоны Марчетти и со ссылкой на сайт аргентинского телеканала "TyC Sports" опубликовано следующее:





После проблемного прощания с "Аль-Фуджайрой" бывший чемпион уже получил предложения из Турции, Кувейта и даже из Аравии, но более интригующим является вариант с Беларусью.





Диего Марадона может отправиться в Беларусь после того, как его расставание с "Аль-Фуджайрой", кажется, стало следствием чрезмерных финансовых запросов. Говорят, что его адвокат и агент Матиас Морла попросил увеличить зарплату аргентинца в четыре раза, заставив клуб из ОАЭ отказаться от идеи сохранить Марадону в роли главного тренера на следующий сезон. Согласно сайту TyC Sports, бывший чемпион уже получил предложения из Турции, Кувейта и опять же Аравии, но больше всего интригуют три предложения — одно от сборной Беларуси и два от клубов, которые опять же представляют Беларусь (благодаря дружбе Марадоны с президентом Путиным), и это заставило его агента полететь в русскую страну, чтобы ознакомиться с их деталями.





"В ближайшие дни у нас будет более четкая картина, — сказал Морла, чья первая встреча назначена на 14 мая. — Но в любом случае это очень важные предложения, которые определенно улучшат будущее Марадоны". Как мы прочли, возможная смена работы заставила Диего поменять планы. Ожидалось, что в эти выходные он отправится в Аргентину, но он останется в Дубае (на своем канале Марадона опубликовал видео, на котором видно, как он занимается на беговой дорожке), а в июне отправится на чемпионат мира в Россию, где у него уже запланирована встреча с его другом Путиным. "От белорусского предложения действительно невозможно отказаться, — сказали люди из окружения Марадоны. — Причем не только с финансовой точки зрения, но и со спортивной.





Как говорится, за что купили, за то и продаем.





"Аль-Фуджайру" Марадона возглавил год назад. С главной задачей вывести клуб в элитную лигу ОАЭ. Сделать это аргентинцу не удалось, и в конце апреля он сам заявил об уходе. Затем, впрочем, передумал, согласился продолжить, но не судьба. Агент потребовал существенного увеличения жалованья, что работодатель воспринял как грабеж средь бела дня. С тех пор Диего Армандо без работы.





Теперь разберемся, что в заметке странного.





Во-первых, экивок в сторону сборной Беларуси. Это несколько лет назад Марадона фигурировал в расширенном списке кандидатов на роль р вого нашей нацкоманды, но и тогда, на перепутье, его фигура вроде бы всерьез не рассматривалась. Теперь — тем более. У сборной есть тренер, в марте успешно сыграны два спарринга, ничто не указывает на возможность перемен.





Для очистки совести корреспондент pressball.by все же связался с председателем БФФ, и Сергей Румас развеял малейшие сомнения: сборная Беларуси с Игорем Криушенко продолжает готовиться к Лиге наций.





Во-вторых, странным выглядит упоминание дружбы Марадоны с Владимиром Путиным в качестве аргумента в пользу трудоустройства в Беларуси. У зарубежных коллег проблемы не то с географией, не то с геополитикой. И не похоже, что они перепутали страны — у сборной России тоже есть главный тренер и на носу домашний чемпионат мира.





В-третьих... Что это за два белорусских клуба, для которых свет вдруг разом сошелся на Марадоне? Тоже похоже на фейк, потому что у 15 команд высшей лиги вопрос о смене рулевого опять-таки не стоит.









16-я команда — брестское "Динамо". И вот здесь интересно. Главный тренер брестчанам экстренно необходим — чеха Радослава Латала уволили, флаг пока подхватил спортивный директор Сергей Ковальчук. В сменщики Латалу сватают то наставника "Витебска" Сергея Ясинского, то российского специалиста Андрея Чернышова. Варианты вполне рабочие, но не обязательно единственные.





В конце концов, если статья "Corriere della Sera" стоит дороже ломаного гроша, то без Бреста здесь никак. Кажется, ни один другой белорусский клуб сегодня не может позволить себе Марадону. Ни ментально — брестчане любят отчаянные решения, приглашая то Кевина Кураньи на сбор, то Артема Милевского на контракт. Ни финансово — помним, что клуб сегодня питают деньги компании "SOHRA Overseas", хозяином которой является шейх Поль Даэр.





Кстати, головной офис "SOHRA Overseas" находится в Дубае. То есть там, где сейчас пребывает Диего Марадона в ожидании лучших дней. Впрочем, возможно, это всего лишь совпадение.



