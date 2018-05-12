Сергей Пушков: были ли звонки от руководства? Думаю, руководство занимается управлением страной, а не звонками и.о тренера
И.о. главного тренера сборной Беларуси Сергей Пушков поражения от австрийцев (0:4) на чемпионате мира-2018 рассказал, поступали ли ему звонки от руководства страны.
- Не было ли звонков по ходу турнира от руководства?
- Думаю, руководство занимается управлением страной, а не звонками исполняющими обязанности в сборной.
- Если бы белорусы не были легионерами в КХЛ, все могло быть по-другому?
- Давайте о хоккея. Об остальном — все потом.
22:39 12/05/2018
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