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Сергей Пушков: были ли звонки от руководства? Думаю, руководство занимается управлением страной, а не звонками и.о тренера

И.о. главного тренера сборной Беларуси Сергей Пушков поражения от австрийцев (0:4) на чемпионате мира-2018 рассказал, поступали ли ему звонки от руководства страны.

- Не было ли звонков по ходу турнира от руководства?

- Думаю, руководство занимается управлением страной, а не звонками исполняющими обязанности в сборной.

- Если бы белорусы не были легионерами в КХЛ, все могло быть по-другому?

- Давайте о хоккея. Об остальном — все потом.


Прессбол
22:39 12/05/2018






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