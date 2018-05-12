- Не было ли звонков по ходу турнира от руководства?





- Думаю, руководство занимается управлением страной, а не звонками исполняющими обязанности в сборной.





- Если бы белорусы не были легионерами в КХЛ, все могло быть по-другому?





- Давайте о хоккея. Об остальном — все потом.



