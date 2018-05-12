Фото: REUTERS

Матч последнего тура чемпионата Германии между "Гамбургом" и "Боруссией" из города Менхенгладбах был прерван из-за беспорядков на стадионе. Непорядок начался на 92-й минуте поединка, когда "Гамбург" вел со счетом 2:1 в этой игре.





Но поскольку в параллельно проходящей игре "Вольфсбург" выиграл у "Кельна", то гамбуржцы все равно впервые в своей истории покинули чемпионат Бундеслиги.





По итогам чемпионата Германии у "Вольфсбурга" - 33 очка и "Гамбург" лишился шансов догнать соперников. У команды с севера Германии 28 очков после 33 поединков. Судьба их встречи с "Боруссией" еще не решена.





Отметим, что в этом сезоне Бундеслиги чемпионский титул достался "Баварии". Второе место осталось за "Шальке-04", "Хоффенхайм" - третий, дортмундская "Боруссия" - на 4 позиции. Именно эти четыре команды сыграют в Лиге Чемпионов на будущий сезон. Ранее же первым вылетевшим из Бундеслиги стал "Кельн".



