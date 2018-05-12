Голкипер сборной Беларуси: Стыдно теперь возвращаться в страну
Голкипер сборной Беларуси Виталий Трус прокомментировал итоги проигранного матча чемпионата мира со сборной Австрии (0:4).
Астрийская сборная празднует
«Как теперь возвращаться в страну? Стыдно. Наверное, я в прошлый раз погорячился со словами, что нас не пустят. Пустят, конечно, но стыдно. Можно было цепляться, со всеми можно было. Ничего нам не хватило — ни игры в обороне, ни в нападении, ничего. Увольнение Льюиса… Всё это непонятные вопросы. Никто не понимал, почему так произошло. Никто же никому ничего не объясняет, какие-то проблемы там были или что-то еще, пишет НН.
20:38 12/05/2018
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