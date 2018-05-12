Доигрались: сборная Беларуси по хоккею покидает элитный дивизион
Беларусь — Австрия — 0:4.
Этот матч называли «матчем жизни». После пяти игр и у белорусов, и австрийцев было по пять поражений. Правда, альпийская дружина имела на счету один балл (отобрали его у швейцарцев). Кто бы сегодня победил, тот с 90% уверенностью гарантировал бы себе место в элите.
Белорусы безвольно уступили - 0:4. Казалось, что первая шайба, пропущенная в первом периоде, случайная, но затем получили три во втором периоде.
Сборная Беларуси не покидала элитный дивизион с 2005 года, даже проходила в 1/4 финала.
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Напомним, что белорусы на ЧМ проиграли шесть матчей из шести: Швеции (0:5), Франции (2:6), России (0:6), Швейцарии (2:5), Чехии (0:3), Австрии (0:4). В шести матчах забросили всего четыре шайбы. Матч со Словакией во вторник ничего не решает.
После поражения от России был отправлен в отставку Дэйв Льюис, но эта кадровая перестановка ничего не решила.
Соперниками в низшем дивизионе будут сборные Венгрии, Казахстана, Литвы, Словении и, по-видимому, Южной Кореи. Места белорусов и корейцев займут сборные Великобритании и Италии.
20:12 12/05/2018
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