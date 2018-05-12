Доигрались: сборная Беларуси по хоккею покидает элитный дивизион

Этот матч называли «матчем жизни». После пяти игр и у белорусов, и австрийцев было по пять поражений. Правда, альпийская дружина имела на счету один балл (отобрали его у швейцарцев). Кто бы сегодня победил, тот с 90% уверенностью гарантировал бы себе место в элите.





Белорусы безвольно уступили - 0:4. Казалось, что первая шайба, пропущенная в первом периоде, случайная, но затем получили три во втором периоде.





Сборная Беларуси не покидала элитный дивизион с 2005 года, даже проходила в 1/4 финала.





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Напомним, что белорусы на ЧМ проиграли шесть матчей из шести: Швеции (0:5), Франции (2:6), России (0:6), Швейцарии (2:5), Чехии (0:3), Австрии (0:4). В шести матчах забросили всего четыре шайбы. Матч со Словакией во вторник ничего не решает.





После поражения от России был отправлен в отставку Дэйв Льюис, но эта кадровая перестановка ничего не решила.





Соперниками в низшем дивизионе будут сборные Венгрии, Казахстана, Литвы, Словении и, по-видимому, Южной Кореи. Места белорусов и корейцев займут сборные Великобритании и Италии.



