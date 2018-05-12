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Мазилы! У команды Беларуси на данный момент худший на ЧМ-2018 показатель реализации бросков

Накануне сборная Беларуси потерпела на чемпионате мира пятое поражение подряд: на сей раз от чехов со счетом 0:3. В турнирной таблице группы «А» наша команда, пока не набиравшая очков на турнире, занимает последнее место.

Мягко говоря, не самые лучшие позиции у белорусов и в различных статистических таблицах. В частности, на данный момент сборная Беларуси имеет худший среди всех участников ЧМ показатель эффективности бросков — 3,08%. Белорусские хоккеисты в пяти проведенных матчах нанесли 130 бросков в створ ворот и при этом забили лишь четыре шайбы. 

Сборная Австрии, с которой нам сегодня предстоит важнейший матч, также не блещет: 109 бросков — 6 шайб (голевая эффективность — 5,50%), но все же находится несколько выше: на 14-й позиции. На первом же месте в этой статистической таблице сейчас идут россияне — 17,69%.
SB.by
15:09 12/05/2018






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