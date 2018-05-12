Мягко говоря, не самые лучшие позиции у белорусов и в различных статистических таблицах. В частности, на данный момент сборная Беларуси имеет худший среди всех участников ЧМ показатель эффективности бросков — 3,08%. Белорусские хоккеисты в пяти проведенных матчах нанесли 130 бросков в створ ворот и при этом забили лишь четыре шайбы.





Сборная Австрии, с которой нам сегодня предстоит важнейший матч, также не блещет: 109 бросков — 6 шайб (голевая эффективность — 5,50%), но все же находится несколько выше: на 14-й позиции. На первом же месте в этой статистической таблице сейчас идут россияне — 17,69%.