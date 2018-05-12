Самые большие траты дирекции Евроигр-2019: ИТ И ТВ

А второй по размеру пункт предстоящих затрат — услуги по производству телевизионных программ ценой более 22 млн рублей. Имеется в виду домашний вещатель. Напомним, что основным вещателем будет испанская ISB.





Мингорисполком предлагает отелям и кафе не завышать цены на Евроиграх





Телевизионная и интернет-реклама будет закупаться на 200 тыс., реклама на внешних медийных носителях — 40 тыс., радиореклама — 45 тыс.





На питание членов международных организаций пока запланировано 50 тыс., а на услуги иностранных экспертов — 12 тыс.





Волонтеры в целом, как ожидается, обойдутся дирекции в 1,95 млн рублей: 1,5 млн уйдут на экипировку (закупка пиджаков, курток, блейзеров и т. д.), 150 тыс. — на обучение, а еще 300 тыс. — на производство обучающих материалов.