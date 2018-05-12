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Самые большие траты дирекции Евроигр-2019: ИТ И ТВ

Фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года» в 2018 году намерен потратить на технологическую платформу Евроигр, в том числе на сайт и систему аккредитации, более 77 млн рублей.

А второй по размеру пункт предстоящих затрат — услуги по производству телевизионных программ ценой более 22 млн рублей. Имеется в виду домашний вещатель. Напомним, что основным вещателем будет испанская ISB.

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Телевизионная и интернет-реклама будет закупаться на 200 тыс., реклама на внешних медийных носителях — 40 тыс., радиореклама — 45 тыс.

На питание членов международных организаций пока запланировано 50 тыс., а на услуги иностранных экспертов — 12 тыс.

Волонтеры в целом, как ожидается, обойдутся дирекции в 1,95 млн рублей: 1,5 млн уйдут на экипировку (закупка пиджаков, курток, блейзеров и т. д.), 150 тыс. — на обучение, а еще 300 тыс. — на производство обучающих материалов.
Officelife.media
14:54 12/05/2018






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