



В сегодняшнем финальном поединке с еще одним белорусом Сергеем Бетовым Егор Герасимов выиграл первый сет на тай-брейке - 7:6 (7:3), а во второй партии при счете 2:0 в пользу Герасимова Бетов не смог продолжить игру. Перед началом этих соревнований Сергей Бетов занимал 873-е место в мировом рейтинге, а Егор Герасимов находился на 236-й строке.









Благодаря успешному выступлению в Карши, оба белоруса улучшат свои позиции. На крупном женском турнире в Риме с призовым фондом $3 млн две белорусские теннисистки проведут сегодня матчи первого квалификационного раунда. Арина Соболенко (46-й номер мирового рейтинга) встретится с американкой Элисон Риске (93), Александра Саснович (58) сыграет с немкой Моной Бартель (111).

Чтобы выйти в основной этап, нужно выиграть два квалификационных поединка. Виктория Азаренко (99) получила от организаторов специальное приглашение и в стартовом матче основной сетки будет соперничать с японкой Наоми Осакой (21). Победитель их матча сыграет во втором раунде с первой ракеткой планеты Симоной Халеп из Румынии.