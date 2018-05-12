Нападающий сборной Беларуси установил антирекорд чемпионатов мира

Матч с Чехией стал для игрока 37-м на чемпионатах мира. Что здесь такого? Белорус стал первым хоккеистом в истории, который провел на мировых первенствах больше 36 матчей, не набрав ни одного очка. В сборной Дрозд выступает с 2009 года, и с тех пор его статистика выглядит так: 0 шайб, 0 передач. И все это при коэффициенте полезности «-23».





По данным Eliteprospects.com, ранее антирекорд принадлежал польскому защитнику Анджею Словакевичу, который провел на чемпионатах мира 36 матчей, не набрав ни одного очка. Он завершил карьеру в 1986 году.





При этом среди форвардов белорус худший давно: норвежец Робин Дальстрем не забрасывал лишь в 26 встречах.