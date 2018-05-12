Почему на некоторых стадионах Минщины проще посадить картофель

Корреспонденты МЛЫН.BY побывали лишь в двух районах, но и этого хватило, чтобы убедиться: проблема есть!

Минский район. Оставить в живых





В агрогородке Большевик с футболом напряженка. Местный стадион жители поселка по-прежнему называют «Дарида». Здесь тренировалась и проводила матчи команда когда-то известного футбольного клуба, а еще раньше — команда Минского района «Белые росы».





В сытые даридовские времена спортивное сооружение отличалось хорошей инфраструктурой. Два раза в неделю здесь проводили тренировки, регулярно стригли газон, наносили разметку. Установили деревянные трибуны. На матчи любимой команды порой приходило до тысячи болельщиков.





Но конфликт руководства клуба с федерацией футбола привел к тому, что «Дарида» распалась и осталась ни с чем, в том числе без стадиона, у которого появился новый хозяин — минское «Динамо».









После года простоя поле перешло в наследство ФК «Ислочь», который на тот момент выступал на чемпионате района. Новые хозяева поддерживали порядок. За полем ухаживали агрономы местной птицефабрики. Но, перейдя в высшую лигу, «Ислочь» позабыла «большевистское» прошлое и сменила газон на столичный. Стадион вновь будто вышел на пенсию.





Сейчас он напоминает заброшенный огород посреди старого жилого квартала. Летом поле зарастает бурьяном, после зимы здесь непроходимая топь. От трибун остались ножки да рожки. Щербатые, с облезлой краской ворота. Заржавевшее табло. Проплешины, кротовые горки, трава по колено — все это результат бесхозяйственности. На поле нередко пасутся коровы. Дренажная система? Такой нет. Трибуны? Металлическая конструкция, которая, видимо, задумывалась под новую стадионную мебель, провисла и готова вот-вот рухнуть (заключения об опасности строения нет). Возведенное еще в 1993 году соседнее здание — без крыши, с пустыми оконными проемами, разукрашенное граффити — задумывалось под раздевалки и тренерские комнаты. Футболом здесь давно уже не пахнет.





Стадион, конечно, далек от требований, которые устанавливает департамент лицензирования Белорусской федерации футбола (поле нужных размеров с ухоженным газоном, трибунами, табло (не обязательно электронным), раздевалками, тренерскими, судейскими). Но это не повод ставить на нем крест. Авось понадобится молодежи, которая время от времени приходит сюда попинать мяч. Сейчас вопрос о модернизации стадиона стоит ребром. Директор «Ислочи» (клуб до сих пор отвечает за многострадальную площадку) Сергей Мельников признается, что относительно судьбы стадиона в Большевике было множество идей:









— На этом месте весьма логично было бы построить новую футбольную поляну. Но дело в том, что снести стадион — не такая простая и дешевая работа. Поэтому реконструкция сейчас видится более приемлемым решением вопроса. Ремонт тормозит истекший срок инвестпроекта. Сейчас ищем новых спонсоров, проектировщиков, подрядчиков. Пока домашние поединки проводим в столице на поле ФК «Минск». В долгосрочной перспективе рассматриваем постройку домашней арены в Заславле.





По словам директора клуба, стадион в Большевике будет сугубо тренировочным. Он по определению не способен удовлетворить проведение матчей уровня высшей лиги. Да и команды на нем не поместятся. После окончания всех работ на поле смогут тренироваться дубль команды, детские группы. «Лужники» или «Маракану» из него делать не собираются, но появятся трибуны, раздевалки, искусственное покрытие, новые ворота. И этого вполне достаточно, чтобы просто заниматься спортом.





Крупский район. Мяч в поле — картофельном?









«Лебортово» — городской стадион в Крупках. Кто бы подумал, что провинциальный спортивный объект станет эпицентром скандала, прогремевшего в минувшем году, на всю страну. Виной всему безобидные планы местных властей по реконструкции сооружения, годами принимавшего с мая по сентябрь матчи чемпионата области, детские соревнования «Кожаный мяч», областные первенства среди ДЮСШ.





Вначале тревогу поднял футбольный клуб «Крупки-ДРСУ-164» (представленный в четвертом по рангу дивизионе страны). Мол, остается он на время ремонта без домашней арены. А затем журналисты спортивных изданий живо описали ход реконструкции и подкрепили к публикации фотографии, на которых сельскохозяйственная техника за день перепахала газон. Репортеры иронизировали: «Лишь бы по привычке теперь не внесли удобрения и не засеяли картофелем!..»





— Мы уже пересеяли газон. Сейчас с управлением спорта и туризма Миноблисполкома и федерацией футбола ведем переговоры по капитальной реконструкции стадиона в 2019 году, которая предусматривает создание всей необходимой инфраструктуры, в том числе раздевалок, трибун и прочего, — рассказал заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Крупского райисполкома Владимир Ахрамчук. — Что касается игр чемпионата области, то на время работ в Крупках матчи решено перенести на стадион в агрогородке Замки, это менее чем в 10 километрах от Крупок. Там современная площадка, физкультурно-оздоровительный центр. Сейчас в Замках проходят и тренировки футбольного клуба «Крупки-ДРСУ-164».





Начальник управления спорта и туризма Миноблисполкома Евгений Булойчик прокомментировал ситуацию:





— Не секрет, хорошего стадиона в Минском районе нет. Строить новые арены рядом с Минском, где полно спортплощадок на любой вкус, нецелесообразно. То, что можно восстановить, ремонтируем.





Футбольные поля в Большевике и Крупках — в поле зрения облисполкома, мы занимаемся этим вопросом. В области подобных стадионов, увы, хватает. Но именно на таких локальных и даже дворовых стадионах нужно сосредоточить внимание в ближайшее время. В прошлом году, например, облисполком выделил 400 тысяч рублей на реконструкцию футбольных полей и спортивных площадок. По инвестпрограмме завершаем реконструкцию спортивной базы «Огонек», начинаем проектировать ледовый дворец в Борисове и бассейн в Марьиной Горке.





Дополнительно





Футбольные поля есть практически в каждом райцентре. Разного качества и стандартов — от областного первенства до проведения матчей высшей лиги. В Минском районе — самая слабая инфраструктура. При этом ведутся работы по строительству центра олимпийского резерва в поселке Урожайный, где помимо объектов для конных видов спорта будут плоскостные сооружения — хоккейная коробка, футбольное поле, теннисные корты. Есть похожий проект и для Михановичей. Что касается бассейнов, то их пока не хватает в Узденском, Пуховичском и Стародорожском районах.











