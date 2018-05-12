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Азаренко может сыграть с первой ракеткой мира

На турнире в Риме Виктория Азаренко может сыграть с первой ракеткой мира.

Азаренко с сыном. Фото: twitter.com/vika7
На турнире в Риме Виктория Азаренко может сыграть с первой ракеткой мира. В случае, если белорусская теннисистка, экс-первая ракетка, выйдет во второй круг, ее будет ждать румынка Симона Халеп, лидер рейтинга WTA, информирует pressball.by.

Турнир с призовым фондом более 3 миллионов долларов, стартует 14 мая. В первом круге Азаренко сыграет с Наоми Осака из Японии. Белоруска занимает в рейтинге 99-е место, ее соперница - 21-е.

Еще две представительницы Беларуси, Александра Саснович и Арина Соболенко, начнут свое участие в римском турнире с квалификации.


07:57 12/05/2018






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