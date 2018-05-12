Азаренко с сыном. Фото: twitter.com/vika7

На турнире в Риме Виктория Азаренко может сыграть с первой ракеткой мира. В случае, если белорусская теннисистка, экс-первая ракетка, выйдет во второй круг, ее будет ждать румынка Симона Халеп, лидер рейтинга WTA, информирует pressball.by.





Турнир с призовым фондом более 3 миллионов долларов, стартует 14 мая. В первом круге Азаренко сыграет с Наоми Осака из Японии. Белоруска занимает в рейтинге 99-е место, ее соперница - 21-е.





Еще две представительницы Беларуси, Александра Саснович и Арина Соболенко, начнут свое участие в римском турнире с квалификации.



