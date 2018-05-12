ЧМ-2018. Сборная Беларуси проиграла в матче с Чехией

Чемпионат мира 2018 года в Дании один из самых тревожных для нашей команды за последнее время

В очередном матче на чемпионате мира наши хоккеисты встречались с Чехией. Еще за несколько часов до матча стало известно, что не сыграют опытные нападающие Александр Матерухин и Шарль Лингле. Очевидно, им дали отдохнуть перед субботней игрой с Австрией. Чехи, которые накануне обыграли Россию (4:3), играли с большим запасом, но на сей раз забросили даже меньше, но и не пропустили 3:0.





Сегодня, 12 мая, в 17.15 сборная сыграет с Австрией, у которой в активе одно очко. Это самый важный матч. Только в случае победы наша команда сможет обойти соперника в турнирной таблице и таким образом избежать вылета из сильнейшего дивизиона. В ином случае предстоит понижение в классе, пишет kp.by