В список основного состава были включены: женщины — Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола; мужчины — Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей, Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Виктор Кривко.





Министерство спорта утвердило списки, однако объявлять, что Дарья Домрачева и Надежда Скардино официльно начнут подготовку к очередному сезону еще не время.





Об этом корреспонденту Pressball.by сообщил главный тренер команды Юрий Альберс.





"Пока рано говорить о том, что Домрачева и Скардино будут выступать в будущем сезоне. Есть еще некоторые моменты, нужно решить определенные вопросы, в частности, по индивидуальной подготовке".





Вопрос об аттестации тренерского состава сборной Беларуси на заседании не рассматривался — он отложен на более поздний срок.