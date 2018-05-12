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Биатлон. На аттестации сборной Беларуси в минспорта утвержден список команды, в который включены Домрачева и Скардино

В пятницу, 11 мая, в минспорта Беларуси прошла аттестация сборной Беларуси по биатлону на новый сезон.

В список основного состава были включены: женщины — Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола; мужчины — Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей, Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Виктор Кривко. 

Министерство спорта утвердило списки, однако объявлять, что Дарья Домрачева и Надежда Скардино официльно начнут подготовку к очередному сезону еще не время. 

Об этом корреспонденту Pressball.by сообщил главный тренер команды Юрий Альберс. 

"Пока рано говорить о том, что Домрачева и Скардино будут выступать в будущем сезоне. Есть еще некоторые моменты, нужно решить определенные вопросы, в частности, по индивидуальной подготовке".

Вопрос об аттестации тренерского состава сборной Беларуси на заседании не рассматривался — он отложен на более поздний срок.

07:11 12/05/2018






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